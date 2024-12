Joyroom, il supporto da viaggio per telefoni con aggancio magnetico

Pubblicità

Ecco il supporto per smartphone definitivo: quello di Joyroom che al momento trovate in promozione si può infatti classificare tra i migliori attualmente in commercio. Moderno, multifunzionale e decisamente tascabile, vi permette di posizionare il telefono praticamente ovunque e usarlo così a mani libere in base all’occorrenza.

Presenta un anello magnetico attraverso cui agganciare gli iPhone con MagSafe o tutti gli altri smartphone compatibili mentre all’altro capo della struttura c’è un morsetto a molla che permette di fissarlo a schienali di aerei, tavolini, maniglie delle valigie, scrivanie e altro ancora.

Può essere inclinato a 360 gradi in modo da orientare il dispositivo nella posizione più comoda, adattandosi perfettamente alle varie necessità: guardare un film, partecipare a una videochiamata o semplicemente utilizzare il telefono come GPS…si può adattare a tutte le situazioni.

Un altro vantaggio di questo supporto è la sua portabilità. Grazie al design pieghevole, è facile da riporre e trasportare senza ingombrare spazio. Potete inserirlo comodamente in una borsa o una valigia, pronto all’uso ogni volta che ne avrete bisogno.

Ripiegato in un certo modo può essere persino trasformato in un supporto da tavolo per mantenere lo schermo inclinato e rivolto verso il volto dell’utente che magari sta lavorando al computer. Oppure lo agganciate al profilo di una mensola per seguire le ricette in cucina, o al poggiatesta dell’auto per far guardare un film ai bambini seduti nei sedili posteriori.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 20 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 40% andando a spendere intorno ai 12 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

