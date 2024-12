Per vendere più elettriche aumentano i prezzi delle auto a benzina

Pubblicità

Con l’arrivo del 2025 le regole per ridurre le emissioni in Europa diventano più stringenti, obbligando i costruttori a vendere almeno il 20% di auto elettriche: per prepararsi ed evitare multe salate le storiche case automobilistiche UE adottano una strategia bizzarra, infatti non solo scontano le elettriche, ma in contemporanea aumentano anche i prezzi delle auto a benzina.

Mentre BMW e Mercedes, alle prese con il crollo delle vendite in Cina, sembrano vicine all’obiettivo, la situazione è più complessa per Volkswagen, Stellantis e Renault con volumi più alti.

Secondo ACEA, riportata da Reuters, nel 2024 in UE solo il 13% delle nuove auto vendute è elettrico, un ampio divario dal 20-22% richiesto che, l’anno prossimo, si può tradurre in multe per oltre 15 miliardi di euro per i marchi auto UE.

La transizione all’elettrico è più lenta di quanto anticipato, oltre che difficile e molto costosa per i marchi di auto tradizionali. Questi si trovano a competere con società cinesi da anni specializzate in batterie, chip e software che sfornano veicoli elettrici di qualità ma molto più economici.

I margini ai minimi storici, le vendite in calo e il passaggio all’elettrico sono costati la poltrona di CEO di Stellantis, mentre Volkswagen, che non hai mai chiuso una fabbrica in Germania in quasi un secolo di storia, tratta con i sindacati e forse chiuderà tre stabilimenti in patria con il rischio di migliaia di licenziamenti.

Tra gli aumenti dei prezzi Peugeot (Stellantis) a novembre in Francia ha aumentato il listino di tutti i modelli di circa 500 euro, escludendo dai rincari solo quelli elettrici. Renault ha aumentato di 300 euro il prezzo di Clio SCE 65 ma non la versione ibrida, Volkswagen ha ridotto i prezzi di ID.3 in diversi mercati, Germania inclusa.

La strategia di aumentare i prezzi delle auto a benzina mira a rendere più allettanti i modelli elettrici a listino, ma secondo addetti ai lavori e analisti è una mossa a doppio taglio. In periodo di incertezza globale e spesa contenuta, non è detto che gli sconti limitati sulle elettriche spingano le vendite.

Ma il rialzo dei prezzi di quelle a benzina rischia di ridurre le vendite anche di questi modelli, provocando un ulteriore peggioramento della situazione. Nel frattempo la tecnologia riduce il costo delle batterie e ne migliora la qualità: tra non molto il pacco batterie di una elettrica costerà meno di un motore a benzina.

