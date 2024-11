Da Juice inizia il Black Friday con sconti su Apple e i migliori accessori

Pubblicità

Grazie al Black Friday Juice, nei negozi della catena Apple Premium Reseller e nel negozio online Juice è possibile acquistare numerosi prodotti Apple in offerta, anche a rate senza interessi, oltre a sconti sui migliori accessori per sfruttare al massimo i propri dispositivi.

Qui di seguito alcune delle offerte Juice Black Friday in evidenza: iPhone 13 da 128GB a 589 euro oppure in 20 rate da 29,45€ al mese senza interessi, iPhone 14 da 128GB a 699 euro, oppure in 20 rate da 34,95€ al mese.

Per gli utenti che desiderano uno smartwatch tuttofare specializzato in salute e benessere Apple Watch Series 9 si compra da Juice a partire da 399 euro, oppure in 20 rate da 18,45 euro al mese.

Gli AirPods di terza generazione sono proposti a 149 euro in sconto rispetto al prezzo di listino Apple, in alternativa si pagano un tre rate da 49,67€ al mese con PayPal.

Non solo Apple ma anche i migliori accessori e software per sfruttare al massimo i propri dispositivi. Nei negozi Juice grazie alle offerte Black Friday tutti i prodotti Otterbox e Cygnett si comprano con il 25% di sconto, il risparmio arriva fino al 40% sulle cover dbramante. Infine ricordiamo Microsoft Office Home 2024 proposto a 129 euro, invece del prezzo di listino di 149 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.