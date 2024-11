Alcuni MacBook con macOS Sequoia avvisano se rilevano liquidi

Pubblicità

Come già fanno gli iPhone, anche alcuni portatili MacBook Air e Pro ora possono mostrare un avviso se individuano la presenza di liquidi in una delle porte USB-C.

Lo riferisce Apple in un documento di supporto tecnico, spiegando che in macOS Sequoia, quando si collega un cavo USB-C o un accessorio, il MacBook Air con chip M3, i MacBook Pro con chip M3 Pro o M3 Max o i MacBook Pro con chip M4, possono mostrare un avviso se c’è del liquido nella porta. Se appare l’avviso in questione, il Mac ha rilevato la presenza di liquidi nella porta USB-C, sul cavo o sull’accessorio.

Apple spiega che se si carica il Mac quando la porta USB-C è bagnata, i pin sulla porta o sul cavo possono corrodersi e causare danni permanenti o smettere di funzionare, provocando problemi di connessione al Mac o all’accessorio.

Cosa fare se il Mac o l’accessorio è bagnato

Se il Mac o l’accessorio da collegare al Mac è bagnato, Apple suggerisce di scollegare il cavo o l’accessorio dal computer. Se si sta usando un cavo, scollegare l’altra estremità dall’alimentatore o dall’accessorio, fare clic su OK per chiudere la finestra di notifica e non ricollegare il cavo o l’accessorio finché sia quest’ultimo sia il Mac non sono completamente asciutti. Inoltre, è bene:

Spegnere immediatamente il Mac e scollegarlo da tutte le fonti di alimentazione. Dopo aver atteso almeno un giorno, si può provare a verificare visivamente se la porta USB-C è asciutta. Se è asciutta, accendere il Mac e prova a collegare un cavo USB-C o un accessorio. Se appare nuovamente l’avviso, significa che c’è sempre del liquido nella porta o sotto i pin del cavo; bisogna quaindi spegnre di nuovo il Mac e lasciarlo in un’area asciutta dove circola un po’ d’aria per un altro giorno. Successivamente si ouò riprova a collegare un cavo USB-C o un accessorio.

Le cose da NON fare se il Mac o l’accessorio è bagnato:

Non asciugare il Mac utilizzando una fonte di calore esterna o l’aria compressa.

Non inserire corpi estranei, come cotton fioc o tovaglioli di carta, nella porta.

Non mettere il Mac in un contenitore pieno di riso. In caso contrario, piccoli residui di riso potrebbero danneggiarlo.

Se il messaggio continua ad apparire anche quando il Mac sembra asciutto bisogna contattare l’assistenza.

