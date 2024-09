Juice sconta MacBook Air fino a 200 euro, anche a rate

Pubblicità

L’autunno è diventato la stagione dei portatili: nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nel negozio online Juice tutti i modelli di MacBook Air sono proposti con sconti fino a 200 euro rispetto al listino ufficiale Apple, con in più la possibilità di pagare in 20 piccole rate mensili, senza costi di pratica e senza interessi.

La promozione Juice su MacBook Air termina il 5 ottobre: per chi è interessato meglio affrettarsi. Per chi vuole il top MacBook Air con chip Apple Silicon M3 e schermo da 15” parte da 1.499 euro, quindi 200 euro meno del prezzo di listino Apple pari a 1.649 euro. Chi lo desidera può scegliere di pagare in 20 rate senza interessi da 74,95 euro al mese.

Per chi desidera le prestazioni del chip Apple Silicon M3 ma preferisco una macchina ancora più compatta e leggera, da Juice MacBook Air M3 da 13 pollici parte da 1.199 euro, quindi 150 euro meno del prezzo di listino Apple di 1.349€. Chi non vuole sborsare tutto subito può scegliere di pagare in 20 rate mensili di solamente 59,95 euro al mese, sempre senza costi né interessi.

Infine chi deve sostituire il portatile contenendo la spesa, oppure è in cerca di un primo Mac, il modello MacBook Air con chip Apple Silicon M2 da 13 pollici parte solamente da 1.049 euro, quindi un risparmio di 200€ sul prezzo di listino Apple di 1.249 euro. In alternativa si può pagare in 20 rate mensili da 52,45 euro al mese.

Ricordiamo che nei negozi Juice e nello store online è possibile acquistare tutte le ultime novità Apple inclusi i nuovi iPhone 16 e 16 Pro, Apple Watch Series 10, AirPods 4 e Apple Watch Ultra 2 in titanio nero, sempre con la possibilità di suddividere il costo del dispositivo Apple in 20 piccole rate mensili, zero interessi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.