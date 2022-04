Juice, perché acquistare un Mac e quale scegliere

I negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, e lo store online Juice spiegano i quattro motivi per cui dovresti comprare un Mac, in più tutte le promozioni in corso per comprare MacBook Air, MacBook Pro 13”, Mac mini e iMac anche in piccole rate da 22,54 € al mese con la formula JuiceEvolution.

Qui riassumiamo al volo i quattro motivi per comprare un Mac: è facile da usare, è sicuro, ha un chip superpotente e mette a disposizione dell’utente uno dei migliori ecosistema al mondo. Noi ci sentiamo solo di aggiungere anche che il Mac è portato per gli affari, ma le ragioni potrebbero essere ancora molto più numerose. Per le spiegazioni dettagliate di ognuna delle quattro e oltre motivazioni consigliamo di chiedere direttamente agli esperti dei negozi Juice, sempre disponibili per qualsiasi delucidazione.

Appurato che è meglio comprare un Mac, nei negozi della catena Juice e nello store online Juice è possibile scegliere tra tutti i modelli di Mac a listino Apple. Tra questi, ideali per iniziare MacBook Air da 1.159 euro, ma anche a solamente 30,70 euro al mese con la formula JuiceEvolution. Il più economico di tutti Mac mini parte da 819 euro, oppure in rate da 22,54 euro al mese con JuiceEvoltuion.

Lo stesso per MacBook Pro 13” con chip M1 a partire da 1.479 euro, oppure in rate da 39,18 euro al mese con JuiceEvolution. Infine iMac M1 a partire da 1.499 euro, oppure in rate da 39,71 euro al mese con JuiceEvolution.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.