Juice sbarca a Livorno e festeggia scontando diversi prodotti Apple

Juice apre un nuovo punto vendita a Livorno, in Via Grande 36: l’inaugurazione è fissata per sabato 27 Luglio alle ore 10 ed avverrà contemporaneamente a quella del negozio Juice di Vicenza che viene invece spostato in Corso Palladio 72/A.

Per l’occasione l’azienda lancerà tantissimi sconti sui prodotti Apple e su tutti gli accessori che potranno essere acquistati a prezzo vantaggioso presso tutti i negozi Juice dislocati nelle altre città italiane.

Per conoscere tutti gli sconti gli utenti livornesi e vicentini non dovranno far altro che iscriversi alle relative pagine dedicate ai negozi Juice di Livorno e Vicenza mentre i clienti che risiedono in prossimità degli altri negozi della catena potranno semplicemente iscriversi alla newsletter.

In questo modo potranno conoscere con largo anticipo la disponibilità dei nuovi prodotti, accedere ad offerte riservate e rimanere aggiornati sulle ultime novità in ambito tecnologico.

Gli sconti consentiranno di risparmiare fino al 50% e riguardano tantissimi prodotti Apple compresi gli accessori. Si potrà ad esempio comprare a prezzo ribassato diversi supporti per la ricarica wireless ma anche cavi, adattatori, custodie e vetrini per iPhone.

Per iscriversi alla newsletter Juice Gold cliccate qui, per accedere alla pagina relativa al nuovo negozio di Livorno cliccate qui mentre per quello di Vicenza appena traslocato cliccate qui. L’elenco dei negozi Juice è invece disponibile a questo indirizzo.