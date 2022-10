Juice sconta MacBook Pro 13” M1 fino a 210 euro

Tutti i prezzi sono aumentati, ma è possibile acquistare MacBook Pro 13” M1 risparmiando grazie alle offerte di Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller e anche nello store online Juice, con sconti fino a 210 euro sul prezzo originale di listino.

Si tratta di una macchina potente e allo stesso tempo versatile, con prestazioni solo di poco inferiori ai nuovi modelli con processore Apple Silicon M2. Grazie alla batteria più grande e alla migliore dissipazione del calore, MacBook Pro M1 è in grado di svolgere anche le operazioni più complesse a piena velocità, senza rallentamenti, il tutto mantenendo sempre una lunghissima autonomia operativa.

Il prezzo originale di listino Apple partiva da 1.479 euro, ma grazie alla promozione Juice è possibile comprare MacBook Pro 13” M1 a solamente 1.299 euro, quindi con un risparmio di 180€, nella versione con CPU e GPU 8 core, 8GB di memoria unificata e unità SSD da 256GB. In alternativa si può avere da 41,60€ al mese con la formula JuiceEvolution.

Lo stesso computer con le stesse specifiche ma con unità SSD da 512GB da Juice costa 1.499 euro invece del prezzo originale di listino di 1.709€, quindi con un risparmio di 210 euro. Ricordiamo che nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller e anche nello store online Juice è disponibile una ampia selezione degli accessori dei migliori marchi, per iniziare a sfruttare subito computer e dispositivi Apple.

Tra questi segnaliamo l’elegante e pratica custodia Paris di dbramante1928 realizzata in pelle riciclata proposta in quattro colorazioni alla moda a 69,90 euro e, per archiviare dati in mobilità, l’unità mobile SSD di LaCie da 500GB con connettori USB-C e USB 3.0, quindi sia per Mac che per PC Windows, a 134,90€ e altri ancora.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.