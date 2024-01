JUSTNAVI Z1 adattatore wireless per Carplay a soli 24,46 €

Non c’è modo migliore per rendere il CarPlay wireless che comprare un adattatore come il JUSTNAVI Z1: con l’offerta attualmente in corso infatti vi risparmiate la spesa di dover cambiare tutto l’impianto (o peggio, l’automobile) eliminando la necessità del collegamento cablato per meno di 25 €.

Ha la spina USB-A e tutto quel che dovete fare è inserirla nella presa del sistema di infotainment della vostra auto: in meno di tre secondi l’adattatore entrerà in funziona senza dover installare nulla, prendendo l’alimentazione necessaria direttamente da lì per generare la rete wireless.

Potete scegliere di collegare l’iPhone (iPhone 6 o successivi con installato almeno iOS 10) tramite rete WiFi a 5.8 GHz oppure via Bluetooth 5.0, e il gioco è fatto: una volta memorizzata la rete, i collegamenti futuri saranno automatici e istantanei, non appena accenderete l’impianto.

Funziona con più di 600 auto attualmente in circolazione ed è piccolissimo (misura 5 x 2,5 x 1,5 centimetri e pesa solo 12 grammi), integrandosi perfettamente con l’auto grazie anche alla spina USB-A integrata anziché avere cavi penzolanti.

Il design è anche particolare, perché intorno all’ampia apertura che agevola la dissipazione del calore è presente una luce LED RGB personalizzabile su uno dei 7 colori disponibili (rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, viola, blu).

In pratica con questo piccolo adattatore dite addio all’impianto CarPlay già presente nella vostra auto e senza rinunciare a Siri, ai comandi sul volante o al touchscreen già presenti, che infatti non verranno inibiti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 29,99 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 18% andando a spendere soltanto 24,46 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.