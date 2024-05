In arrivo Dell portatile Windows ARM con 29 ore di autonomia

Una mega fuga di informazioni ha coinvolto questa volta Dell, portando alla luce i piani dettagliati del produttore in merito a una nuova linea di portatili Windows con processore ARM, oltre alla tabella di marcia Qualcomm per i processori Snpadragon X Elite, infine anche una GPU Nvidia di nuova generazione.

Si sapeva già che Dell stesse lavorando a una variante ARM del suo popolare laptop XPS 13. Adesso, una nuova fuga di notizie svela maggiori caratteristiche del prodotto. I documenti trapelati in rete constano di ben 311 pagine, nelle quali vengono delineati dettagliatamente i piani della società du questa futura linea di portatili: la sorpresa è anche nell’autonomia, che sembra sfiorare le 30 ore.

I documenti, oltre a svelare maggiori informazioni su XPS 13 con base ARM, restituiscono un’idea di quando saranno disponibili i chip Qualcomm di prossima generazione per la nuova ondata di macchine Windows ARM in arrivo dai principali marchi.

Anzitutto, dalla documentazione trapelata in rete emerge che la variante XPS 13 di Dell con Snapdragon X Elite sarà disponibile in tre configurazioni: Full HD+, QHD+ e OLED. Non solo, dai documenti si scopre anche che Dell sta pianificando sin dal 2022 di aggiornare la linea XPS 13 Plus con una touch bar sulla parte superiore della tastiera, con solo due porte USB-C per la connettività.

Quanto all’autonomia, il portatile in versione Full HD+ dovrebbe raggiungere una navigazione sul web di 13 ore, oltre 12 ore sulla versione QHD+ e circa 9 su quella OLED. Se si guarda, invece, alla riproduzione video locale, la versione Full HD+ raggiungerebbe addirittura 29 ore di autonomia.

XPS 13 OLED

Ancora, la fuga di notizie conferma che sarà il pannello “OLED Tandem” di LG che verrà utilizzato nel prossimo XPS 13 di fascia alta. Ricordiamo che si tratta di un pannello introdotto per la prima volta nel 2019, sviluppato inizialmente per l’utilizzo in auto per display fino a 17 pollici. Proprio nei giorni scorsi, ricordiamo, Apple ha lanciato i nuovi iPad Pro con pannello OLED tandem, che utilizza per l’appunto due strati OLED per migliorare luminosità e durata.

Tornando a Dell, il documento trapelato porta come data agosto 2023, anche se tutte le indiscrezioni dei mesi scorsi puntano ad un rilascio della nuova serie di portatili a giugno prossimo.

Chip Snapdragon di nuova generazione

Come già anticipato, nel documento trapelato non ci sono solo informazioni riguardanti i nuovi portatili Dell. Negli scritti si legge infatti dei prossimi chip Qualcomm Snapdragon di nuova generazione. Dell elenca “QC Oryon V2” come prossimo al rilascio nella seconda metà del 2025, con QC che sta per Qualcomm e Oryon il nome della tecnologia CPU che Qualcomm ha acquisito da Nuvia nel 2021. Una versione V3 di questi chip, invece, viene elencata per la fine del 2027, suggerendo che potrebbe esserci un divario significativo tra le revisioni.

Dell XPS 14 e nuova GPU Nvidia

Ed ancora, un XPS 14 di nuova generazione viene anche elencato per gennaio 2026 sempre con chip ARM Oryon V2 o le CPU Panther Lake di Intel, insieme a un modello Dell XPS 13 aggiornato con le CPU Lunar Lake di Intel e i chip Oryon V2 di Qualcomm.

Dell, inoltre, si aspetta anche una GPU Nvidia di nuova generazione all’inizio del 2025, con un aggiornamento atteso poi per inizio 2026. Da ricordare ce Nvidia non ha ancora lanciato la sua presunta serie RTX 5000, che dovrebbe essere basata sulla sua architettura Blackwell: qui tutti i dettagli dell’ultimo mostro Nvidia per il calcolo AI.