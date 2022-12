KAIWEETS S20, il set cacciavite di precisione 130-in-1

Tutto l’occorrente per riparare lo smartphone in un solo posto con il kit KAIWEETS S20, una valigetta compatta ma dove c’è tutto quel che serve per riparare gli elettrodomestici in casa.

Le punte

Al suo interno sono innanzitutto presenti 130 punte che si agganciano magneticamente all’impugnatura in dotazione, che è ergonomica e antiscivolo. Ci sono punte a croce, a stella, esagonali, quadrate, triangolari, a taglio, e tante altre forme, anche le più strane molte delle quali vengono spesso usate dai produttori di elettrodomestici per impedire la manomissione ai più, e in varie misure in modo da poter trovare sempre la punta adatta al lavoro che ci si appresta a fare.

Le punte sono magnetiche anche all’estremità, in modo da agganciare le viti e rimuovere così anche quelle più difficili da raggiungere.

Gli altri attrezzi

Insieme alle punte è presente una prolunga di 15 centimetri, molto sottile, che permette di raggiungere anche le piccole viti che si trovano instradate in strette e profonde fessure.

Ci sono poi anche altri attrezzi utili per la riparazione di computer, smartphone, console, fotocamere e occhiali, come ad esempio un paio di sottili pinze per rimuovere i più piccoli componenti senza danneggiarli, una ventosa per rimuovere i pannelli in vetro, un pin per aprire il vassoio delle schede SIM, un attrezzo che aiuta a scollare le batterie o a separare il dorso smontato di un telefono e altri piccoli componenti triangolari, delle dimensioni di un plettro per chitarra, utili per scopi analoghi.

La maggior parte di questi attrezzi è costruita in acciaio, quindi sono robusti e duraturi.

Dove comprare

Se siete interessati all’acquisto, potete comprare questo set di precisione sul sito ufficiale a 26,95 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.