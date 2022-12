iliad celebra il Natale con iniziative speciali online e nei negozi

iliad festeggia il Natale 2022 con i propri utenti mantenendo fede alle promesse: contro l’inflazione ogni mese, i costi che aumentano ovunque, i prezzi delle offerte iliad non lievitano mai nel tempo.

Ad attendere gli italiani che faranno visita agli iliad Store ci sarà un allestimento dedicato e lo slogan “Con canditi o senza? Nel dubbio, senza costi lievitati. Entra e passa a iliad”. Agli utenti che entreranno in uno dei 29 Flagship Store iliad sarà anche consegnato un gadget sfizioso: un dolce cadeau in una confezione in perfetto stile iliad.

Infatti, con iliad – operatore che ha fatto delle tariffe fisse per sempre uno dei suoi valori identitari – non lievita niente, neanche il prodotto lievitato per eccellenza. Lo sa bene anche lo youtuber Frank Gramuglia, pasticciere per l’occasione, sfidato sui canali social di iliad nella preparazione di un panettone, che ovviamente non lieviterà.

Per Natale iliad proroga Flash 120

Inoltre, in virtù del grande successo riscosso negli ultimi giorni, il termine per sottoscrivere l’offerta iliad Flash 120 – comprensiva di 120 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati, zero costi nascosti e zero vincoli, il tutto a 7,99€ – è stato prorogato fino al 29 dicembre.

iliad prolunga così il tempo a disposizione per aderire a questa offerta, pensata per le crescenti esigenze di connettività degli italiani. Il piano di abbonamento iliad FLASH 120 può essere attivato online sul sito iliad e tramite le Simbox nei 29 Flagship Store e in tutti gli iliad Corner.

Ricordiamo che per Natale l’offerta iliad Flash 120 resta disponibile anche per chi è già utente iliad e desidera aumentare il suo pacchetto di giga. Infatti l’offerta è attivabile per chi ha già sottoscritto uno dei seguenti piani: Voce, Giga 30, offerta iliad 5,99€, Giga 40, Giga 50, Giga 80 e anche Flash 100.

A novembre la connessione iliad 5G è disponibile in oltre 3.000 città in Italia.

