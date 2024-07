Un drone per le vacanze, Dji Mini 3 a solo 329,99 €

Pubblicità

Se siete tra coloro che hanno cercato il Dji Mini 3 in sconto, siete fortunati perchè oggi lo trovate ad un prezzo eccezionale a 329,99 € per la versione con il radiocomando DJI RC N1, grazie gli sconti di primavera

DJI Mini 3 è la versione “economica” del DJI Mini Pro. Ha la stessa forma del Pro ma rappresenta una via intermedia tra il nuovo ed accessoriatissimo (e costoso) modello lanciato qualche mese fa e il vecchio Mini 2. In particolare che un’autonomia superiore al 2 e una fotocamera superiore ma manca del grande punto di forza del Pro: i sensori multidirezione.

Restano tutti i pregi dei DJI Mini: tra cui il peso di 249 grammi, che gli permette di essere pilotato senza patentino, svolge riprese aeree in 4K, stabilizzate tramite gimbal meccanico a tre assi e i suoi sensori di posizione e visione precisi l’aiutano a mantenere uno stazionamento preciso.

Segnaliamo livello di fotocamere, propone sensori da 1/2.3 pollici, capaci di scattare foto a 12 MP (apertura f/1.7) e registrare video ad una risoluzione massima di 4K/30fps @100 Mbps. In più, le immagini possono essere salvate in JPEG standard e RAW, permettendo anche agli utenti più esperti di modificare i montaggi successivamente. Filmati fluidi e foto non mosse sono ora possibili grazie allo stabilizzatore a 3 assi leader del settore, che compensa il movimento del drone, il vento e molto altro.

Il pacchetto include il “vecchio” ma sempre molto efficiente radiocomando DJI RC-N1.

Lo pagate 329 € un prezzo molto conveniente rispetto a 479,99 €. Lo sconto è del 31%