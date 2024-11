Black Ops 6 è il lancio più grande nella storia di Call of Duty

Pubblicità

Call of Duty: Black Ops 6 è il lancio più importante nella lunga storia di questa saga. Il titolo ha registrato numeri da record nel periodo post-lancio e, a soli 30 giorni dall’uscita su tutte le piattaforme (tranne il Mac ma si può giocare in streaming), oltre che su Xbox Game Pass, ha conquistato il primo posto per numero di giocatori, ore di gioco e partite totali, diventando il lancio più grande nella storia ventennale del franchise.

Il successo non è solo un traguardo per gli sviluppatori Treyarch e Raven Software, oltre che per il publisher Activision, ma rappresenta anche una grande vittoria per Xbox e Microsoft, che ha acquisito Activision – Blizzard dopo un lungo iter regolamentare.

Non a caso Microsoft ha dichiarato un aumento del 43% nei ricavi del settore gaming rispetto all’anno precedente, proprio anche grazie al successo di questo capitolo. Oltre all’incremento delle vendite su PlayStation e Steam, il debutto su Game Pass dal Day One ha attirato molti nuovi e vecchi giocatori.

Per celebrare i risultati raggiunti nei primi 30 giorni, Treyarch ha annunciato un evento Double XP, che prenderà il via il 27 novembre. Questo consentirà ai giocatori di accelerare il progresso verso il grado di Prestige Master: durante il weekend sarà più facile scalare i ranghi rapidamente.

Oltre al Double XP, torneranno modalità molto amate dagli appassionati. La Prop Hunt, ad esempio, una variante del classico nascondino, che vedrà un team camuffato da oggetti in-game intento a non farsi scoprire dagli avversari prima dello scadere del tempo.

Per gli amanti della modalità Zombie, invece, Treyarch ha previsto premi doppi durante la settimana, per incoraggiare anche gli utenti non interessati al multiplayer tradizionale. Ricordiamo che Black Ops 6 ha, purtroppo snobbato i Mac. Tuttavia, è disponibile anche sulle piattaforme Apple via streaming.

