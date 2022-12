Kit in offerta, auricolari e termometri domestici a partire da 18,23 €

Se volete comprare due paia di auricolari senza fili oppure volete monitorare la temperatura e l’umidità di quattro stanze, date un’occhiata alle offerte attualmente in corso perché ci sono alcuni pacchetti che si comprano a partire da 18,23 €.

Gli auricolari

In promozione come dicevamo trovate due paia di Lenovo QT82, auricolari senza fili che nell’aspetto assomigliano agli AirPods Pro di Apple, dai quali prendono spunto sia per lo stelo corto sia per il gommino in-ear.

Sono certificati IPX5 quindi resistono al sudore e presentano controlli touch per la gestione di musica e telefonate. La batteria di ciascun auricolare è da 40 mAh mentre quella della custodia di ricarica è pari a 400 mAh: quest’ultima si ricarica in circa 6 ore mentre ciascun auricolare ha bisogno di essere riposto per appena un’ora per recuperare l’intera energia e suonare poi per 6-8 ore consecutive.

Con tecnologia Bluetooth 5.0, custodia e auricolari pesano meno di 100 grammi, quindi sono altamente leggeri e tascabili.

Se volete comprarli, invece di 57,59 € potete risparmiare il 69% pagandoli 18,23 € per la coppia: un paio sarà di colore bianco, l’altro nero. E se non volete tenerli tutti per voi, potete comprarli insieme ad un amico, o magari un paio lo regalate al vostro partner.

I termometri domestici

Se invece vi interessa di più tenere d’occhio la temperatura delle varie stanze, potete spendere pochissimo comprando quattro termometri digitali. Sono piuttosto compatti (misurano circa 4,5 x 4,5 x 1,3 centimetri) e si possono tranquillamente poggiare su una superficie piana qualsiasi, oppure si possono fissare alla parete.

Sono alimentati da una batteria a bottone sostituibile di tipo CR2032 e presentano uno schermo LCD da 1,5″ sul quale è possibile leggere sia la temperatura che l’umidità rilevate dai sensori incorporati. Nel primo caso l’escursione termica rilevabile è di 0-60°C con un margine di errore di 0,1°C mentre per l’umidità l’errore è di 1%.

L’aspetto Smart è dato dalla presenza del Bluetooth 4.2 che permette di collegare i singoli termometri allo smartphone e leggerne i dati tramite app anche a distanza.

Il kit di 4 termometri costa 52,09 € ma al momento è scontato del 63% quindi costa 19,55 €. Anche in questo caso potete prenderli tutti e quattro per voi, monitorando così fino a quattro stanze contemporaneamente, oppure potete prenderli insieme a uno o più amici dividendo la spesa.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.