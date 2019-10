KOSPET Prime 4G, in offerta lo smartwatch con Face ID e batteria da 1260 mAh

KOSPET Prime 4G è lo smartwatch che riduce le differenze con gli smartphone, proponendo una serie di caratteristiche che solitamente non fanno campo ad un orologio: tanto per citarne una, la batteria da ben 1260 mAh. Al momento in offerta lampo a 136,97 euro, si può acquistare anche a 91,31 euro, ma solo se siete tra i più veloci a utilizzare il coupon GB-KOSPET (3 al giorno).

KOSPET Prime supporta SIM Nano 4G, così da poter effettuare e ricevere chiamate come se fosse uno smartphone. Gode uno schermo IPS da 1,6 pollici con risoluzione 400 x 400, sostenuto da una batteria da 1260mAh, un vero e proprio record nel mondo della batteria su smartphone, che porta il tempo di utilizzo a 72 ore. Ancora più importante, supporta lo sblocco facciale tramite fotocamera, proprio come uno smartphone.

Dotato di due telecamere, una da 2,0MP e un’altra da 8,0MP, che consente di effettuare video e foto in qualsiasi momento. Ancora, la CPU è la MTK6739 a 1,25GHZ, e vanta una memoria RAM da 3 GB e una ROM di 32 GB. Anche in questo caso si tratta di caratteristiche che si avvicinano alla scheda tecnica di uno smartphone.

E’ in grado di tracciare diverse discipline sportive, come la corsa, il ciclismo, attività come basket e calcio, anche grazie al supporto GPS, GLONASS e A-GPS. Grazie alla potente batteria, l’uso dell’orologio con GPS attivo arriva a circa 6 ore. Il sistema operativo è Android 7.1.1, che porta tutte le app di Google, e quelle del Play Store, sul polso. Il software, naturalmente, è localizzato anche in lingua italiana.

Solitamente ha un prezzo di listino che supera 200 euro, ma al momento è possibile acquistarlo in offerta lampo a 136,97 euro. I più veloci potranno acquistarlo anche a 91,31 euro: questo prezzo vale solo per i primi 3 acquirenti al giorno, che usano il coupon GB-KOSPET.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.