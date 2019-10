Apple, Amazon e Facebook vogliono lo stesso ufficio a New York

La posizione è strategica e i lavori ancora in corso daranno vita a uno spettacolare edificio adibito a uffici nel centro di New York, nel cuore di Manhattan: i colossi della tecnologia hanno già fatto terra bruciata nella Silicon Valley: l’espansione continua, commerciale e geografica, ora spinge Apple, Amazon e Facebook a lottare per accaparrarsi la stessa location nella metropoli della costa ovest degli USA.

L’ex centrale postale James A. Farley è un imponente edificio dell’inizio del ‘900 designato punto di riferimento di New York nel 1966 e monumento nel 1982: occupa un intero isolato ed è contraddistinto da una lunghissima serie di colonne che lo circandano completamente. In apertura articolo riportiamo una immagine del palazzo presa con Google Street View.

Anche la posizione è strategica: si trova infatti vicino a Madison Square Garden e a pochi passi dall’Empire State Building. Al termine della ristrutturazione il complesso offrirà 740.000 piedi quadrati di spazio ufficio, poco meno di 69.000 metri quadrati, suddivisi su quattro piani, una nuova terrazza con giardini sul tetto, oltre a negozi e ristoranti e persino un piano sotterraneo con una stazione della metropolitana.

L’aspetto finale dell’edificio è mostrato in un rendering pubblicato da Vornado Reality Trust che riportiamo in questo articolo. I report da New York segnalano l’interesse della società pubblicitaria giapponese Dentsu per l’ultimo piano e anche Amazon interessata all’affitto di un parte dell’edificio. Sia Dentsu che Amazon però avrebbero ritirato le proposte dopo l’ingresso nelle trattative di Apple e Facebook, entrambe interessate ad affittare tutto lo spazio ufficio disponibile.

Fin dall’inizio dell’anno sono state segnalate ricerche e proposte di Apple per nuovi spazi per uffici a New York, fin dal mese di febbraio e poi anche in agosto. In ogni caso il budget infinito della multinazionale di Cupertino questa volta potrebbe non essere sufficiente per aggiudicarsi la location, almeno stando a quanto riporta il New York Post.

Questo perché Vornado Reality Trust che gestisce l’immobile, incluso il suo presidente Steve Roth, hanno già rapporti d’affari con Facebook, in particolare per l’affitto di un altro mega ufficio del colosso dei social a Broadway fin dal 2013. Apple è presente a New York con 7 Apple Store, tra cui anche quello più famoso al mondo con il cubo di cristallo come ingresso.