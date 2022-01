Apple prepara un monitor più economico del Pro Display XDR?

Nel primo numero della sua newsletter “PowerOn” del 2022, Mark Gurman di Bloomberg accenna al possibile sviluppo di un nuovo display da parte di Apple. Secondo Gurman, il nuovo monitor esterno dovrebbe essere qualcosa di più “economico” del Pro Display XDR, e potrebbe costare la metà dell’attuale monitor professionale di Apple.

Non è chiaro se quella di Gurman sia una certezza o una sua supposizione giacché riferisce solo genericamente di “sperare” che il nuovo display esterno venga presentato nel corso dell’anno. Lo scorso mese ad ogni modo sempre il redattore di Bloomberg aveva riferito di essere fermamente convinto che Apple avrebbe presentato un nuovo monitor esterno per gli ultimi Mac. “A questo punto, i costi di produzione di tale monitor sono probabilmente scesi, e con qualche modifica e una lieve riduzione della luminosità, Apple potrebbe essere in grado di offrire un monitor di qualità simile (di dimensioni leggermente inferiori) e forse a metà prezzo. Comunque è ridicolo che Apple cerchi di giustificare il prezzo dell’attuale monitor confrontandolo con i reference monitor usati a Hollywood da 43.000$”.

Non è la prima volta che si parla di un nuovo monitor da parte di Apple (con riferimenti anche a un chip A13 per la gestione di colore e altre funzionalità).. In precedenza sono circolate voci di lavori in corso tra Apple e LG per tre nuovi monitor da 24”, 27” e anche da 32 pollici. La situazione è nota e ben conosciuta dagli appassionati Apple: nel listino ufficiale manca da tempo un monitor esterno Apple nella categoria consumer. Chi ne vuole uno deve per forza di cose rivolgersi ai modelli offerti da altri marchi, come per esempio i monitor LG UltraFine 4K e anche 5K che Apple consiglia da tempo ai propri utenti.