iPhone SE 5G arriva nel primo trimestre 2022

Impossibile riassumere in poche righe la mole di anticipazioni circolate su iPhone SE di terza generazione, incluse diverse voci discordanti su design e aspetto del telefono: ora però anche una società di analisi indica che Apple sta rispettando la sua tabella di marcia interna e che il primo iPhone SE con supporto 5G arriverà entro il primo trimestre del 2022.

Trattandosi della previsione di una società di analisi non vengono forniti dettagli su estetica e design: il report di Trendforce rileva che questo terminale sarà fondamentale per Apple per stabilire la sua presenza anche nel mercato dei terminali di fascia media dotati di supporto 5G, che nell’universo Android pullulano da mesi.

Anche se gli appassionati Apple più accaniti si concentrano esclusivamente sui modelli top, il prossimo medio gamma della multinazionale di Cupertino è un prodotto che completa l’offerta della Mela e per cui gli analisti di TrendForce, segnalato da MacRuors, prevedono un volume di produzione di 25-30 milioni di pezzi per il prossimo anno.

Anche se alcuni sperano in un terminale rivisto anche dal punto di vista del design, magari con estetica stile iPhone XR, al riguardo l’anticipazione più attendibile rimane come sempre quella di Ming Chi Kuo che purtroppo esclude questa possibilità.

Sembra che anche il prossimo iPhone SE di terza generazione, il primo 5G, arriverà nel primo trimestre 2022 con design stile iPhone 8, con display da 4,7” e pulsante Home con Touch ID. Per un rinnovo totale, quindi anche nel design e forse anche con uno schermo più grande, sembra dovremmo attendere il 2023 o forse il 2024.

È praticamente certo che da qui al lancio emergeranno altre fughe di notizie e anticipazioni, si spera anche nuovi dettagli: per il momento la finestra di lancio più probabile rimane la fine del mese di marzo.

