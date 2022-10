La guerra degli iPhone: 14 vs 14 Plus

Come sappiamo Apple ha presentato quattro telefoni, quest’anno. Niente iPhone mini, invece ha reso simmetriche le due serie, normale e Pro. Quindi, un modello con schermo da 6.1 pollici e uno con schermo da 6.7 pollici.

Le differenze tra le due classi di apparecchi, normali e Pro, non potrebbero essere maggiore. Gli iPhone 14 hanno il processore dell’anno scorso, A15 Bionic (seppure con un core per la GPU in più), mentre quelli Pro hanno il nuovo A16 Bionic. Cambiano poi la tecnologia e il refresh degli schermi, il comparto videofotografico (che diventa da 48 megapixel nei Pro) e varie altre cose, tra le quali il nuovo doppio foro dei 14 Pro che sostituisce il notch, sempre presente sui 14 “normali”. Il nuovo sistema consente agli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max di sfruttare una nuova modalità di interfaccia che si chiama Dynamic Island.

Di tutto questo abbiamo già parlato diffusamente nelle scorse settimane, provando i vari telefono. Quello che vogliamo fare invece adesso è una prova comparata tra iPhone 14 e 14 Plus: due apparecchi che hanno quasi tutto in comune ma con delle differenze che è importante sapere al momento della scelta.

Cosa cambia

I due apparecchi sono virtualmente identici a parte pochi cambiamenti che, volendo, possiamo riassumere con due elementi: batteria e schermo. La batteria dell’iPhone 14 Plus è fisicamente più grande (passa da 20 a 26 ore di riproduzione video) mentre lo schermo passa da 6.1 a 6.7 pollici. Questo vuol dire passare da 2532×1170 pixel a 460 ppi alla dimensione dei 2778×1284 pixel a 458 ppi. Tutto il resto è uguale (tipologia di schermo Oled Super Retina XDR, contrasto 2.000.000 a uno, True Tone, gamma cromatica P3, luminosità da 800 nit con picco a 1200 nit).

Cambiano invece le dimensioni e il peso. L’iPhone 14 standard è alto 146,7mm, largo 71,5mm e spesso 7,80mm contro i 160,8 per 78.1 per 7,80mm. Il peso passa da 172 grammi a 203 grammi. Si avverte decisamente in mano e in tasca ma è più la sensazione di bilanciamento e dimensione a fare la differenza che non i 30 grammi.

Il comprato video-fotografico è identico sia per tipologia di obiettivi che per dimensioni e prestazioni dei sensori. Quindi, il tipo di fotografie e video è assolutamente identico. Quello che cambia in maniera radicale però è la facilità di inquadratura per via della diversa ergonomia: uno schermo più grande permette di inquadrare con maggiore attenzione ai dettagli, così come rivedere più facilmente video e fotografie.

Come vanno

Nelle nostre prove le due cose fondamentali che emergono con chiarezza sono: batteria e schermo. La batteria dell’iPhone 14 Plus è superiore: nonostante lo schermo sia più grande la densità della carica della batteria è superiore in proporzione e consente un utilizzo prolungato maggiore. Apple dichiara 26 ore contro 20 di riproduzione video e nel nostro test su strada, dove abbiamo semplicemente utilizzato i due telefoni certamente senza guardare video per 26 ore consecutive, il modello Plus è arrivato tranquillamente all’ora di pranzo del giorno dopo (salvo poi spegnersi) con un uso normale.

Invece, il modello 14 tradizionale arriva a sera con ancora un po’ di carica ma non è troppo in forma la mattina, se lasciato acceso tutta la notte. L’uso “normale” di questo telefono è quello di un utente non professionale: scatto di foto e video con risoluzioni non pro, uso moderato della videoconferenza, telefonate, navigazione e mail senza eccedere, video dalle consuete app di streaming e da Youtube.

Un fattore che impatta molto in questo tipo di prova è l’operatore e la copertura nell’area dove viene effettuata. Nel nostro test, svolto prevalentemente a Milano, abbiamo usato la stessa Sim di Iliad e abbiamo tenuto acceso WiFi e Bluetooth, per poter usare anche tutte le diverse funzionalità (ad esempio, AirDop con il Mac) e connetterci al WiFi di casa. Ma in entrambi i test abbiamo passato 36 ore fuori casa solo con il 4G-5G (a seconda delle aree) e i risultati sono sempre stati chiaramente a favore dell’iPhone 14 Plus. La batteria è sostanzialmente più durevole.

Altro fattore è lo schermo. Qui è soggettivo: Apple ha eliminato il modello mini tuttavia ci sono persone che lo utilizzano e ritengono sia il miglior iPhone possibile quanto a portabilità. Noi che tendiamo a usare molto l’iPhone per la gestione di messaggi, posta, vedere e scattare foto, leggere e navigare, ci troviamo a nostro agio maggiormente con lo schermo da 6.7 pollici. Il grande schermo aiuta anche a non dover inforcare gli occhiali perché, tenendo la dimensione dei caratteri leggermente più grande, permette di vedere lo stesso quantitativo di testo di in 14 standard ma più in grande.

Quale comprare?

L’iPhone 14 Plus offre un punto intermedio tra l’iPhone 14 standard e il più costoso iPhone 14 Pro, che non era più disponibile da quando l’iPhone mini è arrivato nel 2019. Se siete interessati solo alle dimensioni del display e della batteria, e non a cose come nuove fotocamere e notch, questi sono i due iPhone da tenere d’occhio. Il vostro portafoglio ve ne sarà grato.

Se siete interessati alla portabilità, evidentemente il 14 standard è meglio perché è sostanzialmente più piccolo pur restando perfettamente usabile. Se invece volete usare di più e fare più cose in maniera più flessibile, l’iPhone 14 Plus è la vostra scelta obbligata.

La durata della batteria sostanzialmente maggiore, che nella nostra prova si è rivelata maiuscola (prova fatta “sul campo” e non con utility per scaricare il telefono apposta cronometrandone la durata), rende il 14 Plus il telefono più capace e più sicuro. La batteria del 14 standard è invece borderline tra una usabilità appena poco più che quotidiana (si va a letto con una carica residua ragionevole) oppure scarsa se il telefono viene usato intensamente.

In conclusione

Non sappiamo se l’era dei “padelloni” sta finendo. Sicuramente l’iPhone 14 Plus rappresenta una dimensione importante per molti, ma porta anche dei vantaggi significativi. Lo abbiamo provato e soprattutto siamo tornati a utilizzarlo al termine della prova perché ci siamo sentiti più a nostro agio con il grande schermo e sicuri con l’autonomia della batteria.

Non sappiamo se questi criteri sono universali, certamente ci sono fattori diversi (come vengono portati i telefoni, la dimensione delle mani, l’acutezza della vista, il tipo di preferenze) che entrano in gioco.

Sappiamo però che oltre a schermo e batteria cambia anche un altro fattore: il prezzo. L’iPhone 14 standard costa 1.029 euro nella versione da 128 GB mentre l’iPhone 14 Plus costa 1.179. La differenza del prezzo rimane costante all’aumentare della taglia di memoria. I colori disponibili sono invece i medesimi.

Se si paragonano questi due telefoni alla generazione attuale degli iPhone Pro, le cose diventano molto semplici: gli iPhone 14 standard e Plus sono dedicati a chi cerca un ottimo telefono che costi meno. Le opzioni standard dell’iPhone 14, soprattutto nel caso dell’iPhone 14 Plus, sono assolutamente di tutto rilievo nonostante il processore di un anno fa, che comunque Apple sostiene essere più potente di qualsiasi cosa offra la concorrenza Android oggi.