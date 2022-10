Redmi Pad già in sconto per il lancio, solo 194 dollari

Appena annunciato, Redmi Pad è l’ultimo tablet in ordine cronologico ad essere rilasciato dal brand sul mercato. Già economico di suo, è ancor più vantaggioso grazie all’offerta lancio, che lo porta ad un prezzo di partenza di 194 dollari.

E’ dotato di un display da 10,61 pollici e caratterizzato da una minore latenza, progettato per una migliore esperienza visiva. Redmi Pad è il primo tablet al mondo a ricevere la certificazione SGS per la riduzione dell’affaticamento della vista. A livello multimediale propone una fotocamera frontale ultra-grandangolare da 8MP e 105°, mentre la batteria è da 8.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Al suo interno è alimentato da una CPU Helio G99 con processo produttivo a 6nm e clock fino a 2.2GHz. Come già anticipato, il display è da 10,61 pollici, con risoluzione 2K da e frequenza di aggiornamento 90Hz. Da notare, per gli appassionati di film e serie TV, che il tablet ha il supporto al widewin L1, per la corretta visione in alta definizione. E’ disponibile nei tagli da 3+64 GB, 4GB + 128GB, e 6GB + 128GB.

E’ basato su sistema operativo MIUI per Pad, supporto multilingue, e gode di altoparlanti Quad Audio con supporto Dolby Atmos. Il tablet pesa circa 445 grammi e ha dimensioni di 38mm x 157.98mm x 7.05mm.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo, a partire da 194 dollari, grazie ai coupon disponibili nella pagina del venditore.