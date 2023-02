La mountain bike elettrica pieghevole Bezior XF200 è in sconto

Se vi piace andare in giro in montagna con la bicicletta ma non volete fare nessuna fatica allora approfittate del doppio sconto sulla Bezior XF200 che al momento vi costa 700 € meno.

Si tratta di una bicicletta con ruote fat (20 x 4 pollici), quindi capace di spingere e mantenere aderenza anche su terreni particolari come sabbia e neve, perciò è in grado di portarvi proprio dappertutto. E come dicevamo senza il minimo sforzo, perché è una bicicletta elettrica, quindi c’è la pedalata assistita da un motore da 1000 Watt, che può fornire una spinta anche su pendenze di 35°.

La velocità massima è di 25 chilometri orari, quindi perfettamente in regola in Italia, e la raggiunge in appena 5 secondi. La batteria invece promette fino a 130 chilometri di autonomia con una sola carica.

Monta freni a disco idraulici, sospensioni anteriori e posteriori, cambio Shimano a 7 marce e uno schermo LCD protetto da sabbia e pioggia con grado IP65 dove poter leggere velocità, chilometraggio, energia nella batteria e via dicendo.

Inoltre è una bicicletta con sistema pieghevole, in modo da poter essere riposta con facilità anche all’interno del portabagagli dell’automobile. Allo stesso tempo, chi vuole la può portare in ufficio e chiuderla dentro un armadio o comunque in un punto della stanza andando ad ingombrare il meno possibile.

La promozione

La mountain bike elettrica pieghevole Bezior XF200 è disponibile in diversi colori; normalmente costa 1.899,99 € ma in questo momento è attiva una promozione che sconta il prezzo di 600 €, quindi si pagherebbe 1.299,99 € se non fosse che grazie al codice NGN159G è possibile risparmiare altri 100 €, quindi il prezzo finale è di 1.199,99 €; e in aggiunta l’azienda regala anche la batteria per la bicicletta.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.