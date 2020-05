PS5 svelata il 4 Giugno, ora tutti i giochi PS4 dovranno essere compatibili

Dopo aver svelato ufficialmente il controller della prossima console, adesso Sony ha anche svelato la data di presentazione di PS5, attesa per il prossimo 4 giugno; il colosso non si ferma, e nelle scorse ore sono apparsi anche i primi piani per la compatibilità software. O almeno, l’ha fatto solo in parte: Sony imporrà agli sviluppatori di rendere compatibili con PS5 tutti i futuri giochi PS4.

A svelare queste linee guida ci ha pensato Eurogamer, che avrebbe messo le mani su documentazione apparsa sul portale interno dei partner di Sony. Secondo il rapporto, a partire dal 13 luglio, qualsiasi software inviato per la certificazione deve poter essere eseguito su entrambe le piattaforme, oltre a offrire la stessa esperienza su ciascuna. In altre parole, tutte le modalità di gioco e le opzioni abilitate su PS4 devono essere disponibili anche su PS5. Questo approccio significa che i titoli pubblicati durante il crepuscolo del ciclo di vita di PS4 dovranno avere massima compatibilità anche con Playstation 5.

Sempre secondo Eurogamer, Sony affiancherà gli sviluppatori in questo periodo dio transizione e li istruirà su come testare i loro giochi con PS5. Inoltre, qualsiasi titolo inviato dovrà rimanere compatibile anche dopo il lancio.

Questa notizia aggiunge un po’ di chiarezza all’approccio di Sony alla compatibilità con le versioni precedenti. La compagnia ha affermato che la ” stragrande maggioranza ” dei giochi per PS4 – e “quasi tutti i primi 100 giochi per PS4” – saranno compatibili su PS5. Al di là di questa informazione non si hanno ancora i piani esatti di Sony sulla retrocompatibilità della nuova console.

Ad ogni modo, Sony terrà l’evento di presentazione di PS5 il prossimo 4 giugno. In quella data, oltre a svelare finalmente la console, ne sapremo molto di più sulle sue caratteristiche e funzionalità.

