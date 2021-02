La prima Apple Car sarà in realtà un robotaxi in grado di operare senza autista?

La prima Apple Car che verrà presentata potrebbe essere un veicolo senza volante, concepito per operare senza autista. A riferirlo è CNBC, citando sue non meglio precisate fonti secondo le quali l’idea è quella di “veicoli elettrici e autonomi, progettati per operare senza autista, focalizzati sull’ultimo miglio”. Questo potrebbe significare che Apple, almeno nella fase iniziale, potrebbe avere come riferimento attività quali il food delivery e target come le aziende che offrono i robotaxi per scenari urbani, in grado di viaggiare avanti e indietro, sulla falsariga dei robotaxi a guida autonoma di Zoox (startup californiana fondata nel 2014 e acquisita lo scorso anno da Amazon).

Robotaxi sono già presenti in Cina ma anche negli Stati Uniti con aziende come Waymo e altre ancora che da tempo stanno testando in pubblico questo servizio di trasporto elettrico, in grado di ospitare più passeggeri e percorrere svariati Km con una singola ricarica. Questi sistemi, tipicamente, integrano telecamere con sensori, radar e LiDAR che consentono di muoversi autonomamente tenendo conto di tutto ciò che è accanto a loro, inclusi movimenti di pedoni, ciclisti e altri utenti della strada.

L’indiscrezione secondo la quale l’obiettivo iniziale di Apple potrebbero essere i robotaxi, è riferito nell’ambito di un report più lungo nel quale si riferiscono ancora una volta le voci di accordi con Kia (Hyundai). CNBC riferisce che l’Apple Car dovrebbe essere costruita negli stabilimenti Kia di West Point (Georgia). Al momento non è stato ad ogni modo firmato nessun accordo e Apple potrebbe scegliere come partner una casa automobilistica del tutto diversa o affiancare, oltre a Hyundai, un partner secondario.

A metà gennaio di quest’anno, è circolata una voce secondo la quale Hyundai ha intenzione di coinvolgere nella produzione di Apple Car il suo brand Kia nel quadro di un accordo interno che prevede la produzione di alcuni veicoli negli Stati Uniti e lasciando immaiginare che il futuro veicolo elettrico di Cupertino potrebbe essere realizzato nella fabbrica di Kia Motors (società affiliata di Hyundai Motor Group) che si trova in Georgia.

