macOS Big Sur, alcuni utenti segnalano problemi con i monitor esterni

Alcuni utenti che hanno eseguito l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.1 e macOS Big Sur 11.2 segnalano problemi con i display esterni. Gli inconvenienti sono segnalati da vari utenti su forum come quelli di Macrumors, nei forumi di supporto di Apple, su Twitter e su Reddit.

Macrumors segnala l’esistenza di almeno due tipi di inconvenienti, tutti legati alle connessioni con i display esterni. I problemi sono cominciati a comparire con l’update a he ‌macOS Big Sur‌ 11.1 e l’aggiornamento a ‌macOS Big Sur‌ 11.2 non è stato in alcuni casi d’aiuto ma anzi ha peggiorato la situazione.

Il primo problema impedisce il riconoscimento dei monitor con le porte USB-C, rendendo inutilizzabili o impedendo l’uso di display esterni; questo inconveniente sembra riguardare i display DisplayPort e HDMI, connessi sia direttamente, sia usando hub o adattatori.

Un utente su Reddit segnala che un primo monitor LG Ultrafine 4k connesso via Thunderbolt, funziona; il secondo monitor, connesso con un adattatore da HDMI a DisplayPort, e poi con un cavo da DisplayPort a USB-C, non funziona più dopo l’aggiornamento (funzionava con l’update a macOS 11.1). “macOS sembra riconoscere il monitor e la risoluzione”, scrive l’utente, riferendo che “è come se il segnale non venisse inviato”.

Il secondo inconveniente è una problematica legata al riconoscimento della risoluzione di alcuni monitor esterni, non riconoscendo la risoluzione full 4K a 60Hz ma bloccandola a 30Hz. In alcuni casi un monitor 4K viene riconosciuto come 1080p.

Molti delle persone che segnalano i problemi sono utenti di MacBook Pro 16″ ma gli inconvenienti sembrano riguardare anche gli utenti di altri modelli, inclusi i più recenti Mac con processore M1. Non sono al momento noti stratagemmi per risolvere i problemi segnalati. Apple sta nel frattempo lavorando all’aggiornamento di macOS 11.3 Big Sur (versione al momento nelle mani di sviluppatori e beta tester), ed è probabile che gli inconvenienti segnalati verranno risolti con la versione definitiva di questo update.