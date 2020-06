Amazon vuole comprare la guida autonoma di Zoox per una cifra record

Amazon sarebbe pronta a pagare oltre un miliardo di dollari per acquistare Zoox, uno dei primi operatori nel settore automobilistico a guida autonoma, e che in precedenza aveva assunto ingegneri coinvolti nel progetto Apple Car.

Amazon sembra così intenzionata a competere nella corsa allo sviluppo di auto a guida autonoma, o almeno questo è quello che parrebbe dall’acquisizione della società. Se le voci dovessero essere confermate, Amazon avrebbe a disposizione una società con 1.000 dipendenti e una solida esperienza nella tecnologia di guida autonoma.

Secondo The Information, Zoox avrebbe accettato di essere acquisita da Amazon, anche se nessuna delle parti ha confermato pubblicamente la vendita stessa, né tantomeno il prezzo. Tuttavia, una fonte anonima ha dichiarato che Zoox recupererà, per il tramite di questa acquisizione, quanto avevano sborsato gli investitori, cifra che precedentemente si aggirava a 1 miliardo di dollari.

Sembra che Zoox stia testando i veicoli a guida autonoma da almeno il 2017, quando la California ha rivisto le sue norme per consentire il controllo remoto delle auto di prova. Secondo quanto riferito, la società ha sviluppato un’auto elettrica a guida autonoma senza volante. Inoltre, l’auto non avrebbe né fronte né retro, e può quindi essere guidata in entrambe le direzioni.

Un’acquisizione di Zoox non sarebbe la prima incursione di Amazon nelle tecnologie a guida autonoma. Secondo The Information, il colosso ha precedentemente investito nella società di autocarri a guida autonoma, Aurora Innovation. Secondo quanto riferito, Amazon ha anche lavorato con i concorrenti di Aurora Innovation nell’ambito di un esperimento su condizioni e test su strada.

Zoox avrebbe dovuto presentare pubblicamente il suo prototipo a guida autonoma più avanti nel 2020. Tuttavia, i piani relativi per lanciare un servizio “robotaxi” quest’anno sono già stati rinviati a causa di problemi del software e, probabilmente, della pandemia in corso.

I 1.000 dipendenti di Zoox includono almeno 17 ex ingegneri Apple, che hanno lasciato il progetto Apple Car nel 2017 per unirsi alla startup. A quel tempo, era stato riferito che Apple stava ridimensionando il suo team di lavoro lavoro Project Titan. A quell’epoca ci furono anche una serie di licenziamenti, quando Apple resettò i piani Apple Car con il dirigente Bob Mansfield.

