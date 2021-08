Non di soli Airpods: i migliori auricolari senza fili TWS

Al giorno d’oggi il panorama degli auricolati TWS, True Wireless Stereo, ossia gli auricolari completamente senza fili, sono davvero tanti. La scelta non è più limitata ai soli AirPods di Apple, con moltissimi brand che hanno seguito l’esempio della Mela rilasciando la propria proposta per un ascolto in totale libertà. In questo articolo stiliamo ancora una volta una classifica dei migliori auricolari in circolazione, suddividendoli per categoria, di modo tale da proporre un ventaglio molto ampio, adatto a qualsiasi esigenza e con un occhio anche al portafoglio. Ecco i migliori auricolari TWS al momento in circolazione.

Le migliori – Sony WF-1000XM4

Togliamoci subito il dente e partiamo da quelle che, al momento, sono certamente le migliori. Le Sony WF-1000XM4 sono dotate di driver di nuova concezione, e supportano i codec Bluetooth (5.2) LDAC con tecnologia di sovracampionamento DSEE Extreme, per audio compressi più vivaci.

Non solo, supportano anche la tecnologia 360 Reality Audio e sono certificati Hi-Res Audio. Una caratteristica evidenziata dal video è che gli auricolari includono la modalità Speak-to-Chat di Sony. In pratica, si tratta di una funzione che disattiva l’audio che si sta ascoltando quando viene rilevato che l’utente sta parlando con qualcuno.

Sono resistenti all’acqua IPX4 e supportano la ricarica wireless Qi, con un’autonomia dichiarata di otto ore con una singola carica quando si utilizza l’ANC, e 12 ore quando si disattiva la funzione. Grazie al case, l’autonomia complessiva sale a 36 ore di riproduzione.

Possono gestire tutti gli assistenti vocali incluso Siro.

Su Amazon si acquistano a questo indirizzo a 279,90 euro.

Migliori iOS – Airpods Pro

Non hanno certamente bisogno di presentazioni. AirPods Pro di Apple rappresentano la migliore soluzione immaginabile da abbinare ad un iPhone. Non solo per la qualità sonora della periferica, ma per il fatto che sono studiati e ottimizzati per l’utilizzo con un dispositivo iOS.

Gli Airpods Pro come vi abbiamo spiegato durante la nostra recensione realizzata al lancio sono una versione rinnovata e potenziata dei più popolari auricolari full wireless del mercato. Hanno un fattore di forma molto simile a quello degli AirPods tradizionali ma aggiungono una superiore ergonomia grazie ai copriauricolari in gomma e, soprattutto, hanno un efficiente sistema di soppressione del rumore. Sono integrate con iPhone quando lo sono le AirPods, hanno una custodia wireless per la ricarica e una autonomia fino a 5 ore. Clicca qui per acquistarle.

Grazie alle ultime versioni di iOS 14 supportano anche Audio spaziale e accedono alle librerie musicali qualità di Apple Lossless.

Il prezzo è di 279 € ma in questi giorni su Amazon sono offerte a 189 €.

Migliore alternativa iOS – Beats Studio Buds

Se volete risparmiare qualcosa rispetto ad AirPods Pro, senza naturalmente perdere troppo in qualità, e restando comunque nella comfort zone offerta da Apple, allora la migliore scelta è rappresentata dagli auricolari Beats Studio Buds. Li abbiamo recensiti a questo indirizzo, notando come si distinguono da molti concorrenti per una serie di funzioni interessanti.

Oltre alle dimensioni ridotte gli auricolari di Beats hanno una valida integrazione sia con il mondo iPhone che Android (per la prima volta si connettono automaticamente anche i telefoni con il sistema operativo Google), non rinunciano alla riduzione attiva del rumore, e propongono una custodia per la ricarica che garantisce fino a 24 ore di musica con modalità fast fuel (ricarica di un’ora con cinque minuti nella custodia). Da non dimenticare la modalità Audio Spaziale Dolby Atmos con i brani di Apple Music.

Questo auricolari hanno tra i loro pregi maggiori il rapporto eccellente tra qualità, funzioni e prezzo. Costerebbero 149,95 euro, ma Amazon ve li offre 145 euro. Click qui per comprare.

Migliori economiche – Anker Soundcore Spirit Dot 2

Non sono certamente le più economiche sul mercato, ma se si vuole spendere poco senza rinunciare ad una certa qualità, la scelta migliore potrebbero essere queste Anker Soundcore Spirit Dot 2. Sono molto più piccoli di molti concorrenti, il che li rende più comodi da indossare per lunghi periodi di tempo. Tra le sue caratteristiche migliori la presenza di bassi ben orecchiabili, in grado quindi di accontentare i gusti di chi ama il genere hip-hop, l’elettronica e altri ancora. Sono anche classificati IPX7, quindi funzionano anche come partner per l’allenamento.

Al momento in cui scriviamo su Amazon si acquistano a 69,99 euro.

Migliori super economiche – Xiaomi AirDots 3

Se desiderate qualcosa di veramente economico, che sappia comunque offrire una buona qualità, allora il consiglio è quello di acquistare le AirDots 3 di Xiaomi. Si trovano ad un prezzo davvero conveniente e al loro interno non rinunciano alla presenza di un chip Qualcomm 3040, alla tecnologia Bluetooth 5.2 e all’aptX Adaptive Audio, elementi che puntano a ridurre al massimo la latenza e minimizzare il disallineamento fra immagine e audio, aspetto particolarmente importante nella fruizione di contenuti multimediali, specie i videogame.

Garantiscono fino a 7 ore di utilizzo continuato, che diventano 30 ore di uso utilizzando l’apposita custodia di ricarica, un’autonomia sufficiente per oltre una giornata intera.

Godono di pratici controlli touch, a sfioramento, e supportano anche l’integrazione con Siri, Google Assistant attraverso la pressione prolungata. Sono anche certificate IPX4 per l’impermeabilità e includono il connettore USB-C. Supportano Bluetooth 5.2.

Il loro prezzo varia molto a seconda di dove li comprate. Vi suggeriamo di acquistarle qui a 39,74 €. Su Amazon sono in vendita a circa 49 €.

Migliori per Android – Pixel Buds A

Se AirPods sta ad Apple, Google Buds stanno ad Android. Pixel Buds A sono gli ultimi auricolari wireless di Google ricchi di funzionalità e con un prezzo molto basso. Sono leggeri e comodi e, sebbene non offrano la cancellazione del rumore, fanno un buon lavoro di isolamento, aiutati anche da alette di gomma che li tengono molto ben saldi all’interno del padiglione auricolare.

La durata della batteria è di circa cinque ore, più altre 20 circa dalla custodia di ricarica, che assicura dunque 4 cariche complete. Anche i Pixel Buds A, come AirPods per iPhone, si accoppiano molto facilmente al proprio dispositivo Android, soprattutto se si utilizza uno smartphone o un tablet Android che vanta la funzione Fast Pair. godono della resistenza all’acqua IPX4, dunque ottime anche per l’esercizio fisico.

Questi auricolari wireless offrono prestazioni ammirevoli quando si ascolta musica, con un suono pulito ed equilibrato.

Costano 99 euro e si acquistano direttamente sullo store di Google.

Migliore qualità audio – Sennheiser Momentum True Wireless 2

Momentum True Wireless 2 sono gli auricolari che riprendono quanto di buono c’era nei predecessori e aggiungono l’ANC. Sennheiser ha dichiarato che questa nuova funzionalità va oltre l’isolamento passivo del rumore offerto dalla prima versione in modo da poter godere di un incredibile suono ad alta fedeltà anche in ambienti rumorosi. Risultano ottime anche per le chiamate, grazie alla presenza di due microfoni, equipaggiati con la “tecnologia avanzata di beamforming” per ridurre il rumore di fondo e concentrarsi al meglio sulla voce.

Momentum True Wireless 2 gode ancora di classificazione IPX4, quindi è possibile anche correrci sotto la pioggia. E’ possibile regolare l’EQ, personalizzare i controlli touch e altro ancora sfruttando l’app Smart Control.

Sono disponibili su Amazon dove si trovano a meno si 230 euro.

Migliore ANC – Bose QuietComfort Earbuds

Se volete i migliori auricolari antirumore del mondo, (provate qui da macitynet) , dovrete certamente fare riferimento a Bose QuietComfort Earbuds. Si tratta di auricolari full wireless capaci di sopprimere in maniera straordinariamente efficiente il rumore, permettendo di selezionare tra ben 11 livelli diversi.

Sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.1, si abbinano automaticamente, si spengono e si accendono togliendoli o indossandoli, hanno una lunga durata e la confezione di trasporto e ricarica è relativamente piccola. In conseguenza della elevata efficacia del sistema antirumore e della buona qualità musicale, sono leggermente più grandi di altri modelli concorrenti, ma ne vale davvero la pena.

Costano 279,99 euro su Amazon.

Jabra Elite Active 75t

Se cercate auricolari sempre per lo sport, ma non volete il cordoncino attorno al collo, allora il consiglio è di puntare tutto sulle Jabra Elite Active 75t.

Grazie ad un recente aggiornamento OTA, è stato aggiunto l’ANC. Ovviamente non si otterranno risultati del calibro dell’Elite 85t dello stesso brand, ma Jabra ha fatto un lavoro impressionante modificando il suo algoritmo per bloccare una buona quantità di suoni esterni.

Anche prima dell’inclusione di ANC, l’Elite Active 75t erano comunque cuffie molto buone per lo sport, difficili da battere per durata della batteria, suono e design, che è davvero elegante. Godono di certificazione IP57 che garantisce protezione impermeabile e resistenza a polvere e sudore. Il suono è vivace e può essere personalizzato tramite l’app Jabra Sound+, che è caricata con preimpostazioni e altre funzioni che migliorano sia il suono che la qualità delle chiamate.

Costano 149,99 euro si Amazon e si acquistano da qui.

