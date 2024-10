Spot di Apple dedicato alla registrazione video 4K in Dolby Vision a 120 fps di iPhone 16 Pro

Pubblicità

Dopo lo spot dedicato al controllo fotocamera degli iPhone 16, Apple ha distribuito uno spot dedicato agli iPhone 16 Pro (qui la nostra recensione) pubblicità che si concentra sulla funzionalità di registrazione video in Dolby Vision 4K a 120 fps, esclusiva dei modelli iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max.

Lo spot, che dura circa 1 minuto, evidenzia registrazioni con slow‑motion e mostra un video durante una tempesta, una astronauta che fluttua nello spazio, una freccia che vola in area, un incidente d’auto e altro ancora.

La fotocamera Fusion da 48MP permette di registrare video 4K a 120 fps in formato Dolby Vision. Apple afferma che nuovi modelli Pro offrono la più elevata combinazione fra risoluzione e frame rate mai vista su Phone.

L’utente può registrare in 4K a 120 fps nelle modalità Slo-mo e Video, e regolare a posteriori la velocità di riproduzione nell’app Foto scegliendo tra le opzioni disponibili: a un quarto, una nuova opzione a metà per un effetto sognante, e a un quinto, che corrisponde a 24 fps. Grazie al nuovo processore ISP del chip A18 Pro, si può applicare un color grading di livello cinematografico ai singoli fotogrammi dei video registrati in 4K a 120 fps nel formato Dolby Vision. I filmati 4K a 120 fps in ProRes e Log possono inoltre essere registrati direttamente su un’unità di archiviazione esterna per flussi di lavoro professionali più efficienti.

Lo spot termina con la tagline: “Hollywood in your pocket” (Hollywood in tasca).

