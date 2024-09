La lampadina Smart Tuya in sconto a soli 6 €

Pubblicità

State cercando una soluzione d’illuminazione che si adatti perfettamente a ogni situazione e ambiente? allora la lampadina Tuya attualmente in sconto fa al caso vostro, specialmente visto il prezzo con cui ve la potrete portare a casa.

Grazie alla compatibilità con attacchi E27, si può inserire facilmente nei portalampada e nei sistemi già presenti in casa, migliorando istantaneamente il comfort e l’efficienza della propria illuminazione domestica.

Supporta WiFi a 2.4 GHz, Bluetooth e anche Zigbee, così da controllare la lampadina da qualsiasi dispositivo smart e integrarla in sistemi domotici esistenti senza problemi.

Con 16 milioni di colori disponibili, è possibile creare l’atmosfera perfetta per qualsiasi occasione, che si tratti di una cena rilassante o di una serata di studio. La luce è dimmerabile e la temperatura colore è regolabile: si possono scegliere tonalità calde, ideali per conciliare il sonno se posizionata su una lampada da comodino, o tonalità fredde, adatte per mantenere alta la concentrazione durante lo studio o il lavoro alla scrivania.

Compatibile con Alexa, Assistente Google e anche SmartThings, si può accendere, spegnere o regolare la luminosità e il colore con un semplice comando vocale, senza bisogno di alzarsi dal divano o di cercare il telecomando. Inoltre, con la funzione timer si possono programmare accensioni e spegnimenti automatici.

Dall’app Tuya Smart (per iPhone, iPad, Apple Watch, Android) si possono creare scene personalizzate, impostare la luminosità, scegliere il colore ideale per ogni momento e decidere se accendere o spegnere la lampadina da remoto, anche lontani da casa.

La potenza è di 18 Watt ma fa luce come se fosse una lampadina da 60 Watt. Larga 6 centimetri e alta 11,5, si adatta a ogni tipo di lampada senza risultare ingombrante.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 19 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 69% andando a spendere intorno ai 6 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

