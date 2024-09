Jony Ive sta collaborando con una startup su un dispositivo AI insieme ad OpenAI

Pubblicità

Jony Ive, il designer che ha lasciato Apple nel 2019 per fondare LoveFrom, una società di design indipendente, sta collaborando alla creazione di una nuova startup supportata anche da OpenAI e dal CEO di quest’ultima, Sam Altman.

Voci sulla collaborazione tra Ive e OpenAI non sono nuove, e ulteriori conferme arrivano dal New York Times. Per ora si sa soltanto che l’idea è quella di “un prodotto che l’usa l’AI per creare una computing experience meno socialmente dirompente dell’iPhone”.

OpenAI e Ive potrebbero riuscire a ottenere qualcosa in un ambito nel quale aziende come Humane e altre simili (Rabbit R1) hanno compreso che non è facile emergere.

Anche il designer industriale Marc Newson collabora con Ive, e al New York times per ora riferisce di un “work in progress”, spiegando che specifiche del prodotto e indicazioni sulla data di rilascio non sono state decise.

Nonostante il mistero che aleggia intorno al dispositivo, la startup sta raccogliendo fondi e anche l’Emerson Collective di Laurene Powell Jobs (moglie del defunto co-fondatore di Apple) ha deciso di investire nel fantomatico prodotto. Si vocifera che obiettivo della startup è arrivare a racimolare 1 miliardo di dollari entro fine anno.

