LAOTIE Z1, pompa elettrica minuscola per biciclette a soli 30 €

Ecco un accessorio che non dovrebbe mai mancare nel kit di sopravvivenza dei ciclisti, specie nel caso del modello in questione: LAOTIE Z1 infatti è una piccolissima pompa elettrica che, accompagnata a qualche toppa adesiva, vi permette di risalire in sella in pochi minuti gonfiando completamente lo pneumatico, e senza alcuno sforzo. Se vi interessa sappiate che al momento è scontatissima: la pagate solo 30 €.

Come dicevamo la sua forza risiede nelle dimensioni. È tra le più piccole del mercato, tanto da essere complessivamente poco più grande della custodia degli AirPods Pro, per intenderci.

Incorpora una batteria da 300 mAh che si ricarica completamente via USB-C in appena 20 minuti e offre energia sufficiente per gonfiare completamente 1-2 ruote in circa 55-200 secondi (ciò varia principalmente dalle dimensioni dello pneumatico).

Costruttivamente è molto robusta, grazie al guscio in lega di alluminio e a una custodia in silicone, inclusa in dotazione, che assorbe eventuali urti evitando così di danneggiare i componenti interni.

Pesa circa 130 grammi e nella confezione trovate anche un laccetto per appenderla allo zaino o dove più vi fa comodo, oltre ad alcuni adattatori per poterla collegare non solo alle valvole delle ruote di bicicletta ma anche per gonfiare palloni e materassini da mare.

Per questo è un accessorio non solo utile ma anche versatile, che occupa pochissimo spazio, quasi ci si dimentica di averla con sé, ma all’occorrenza può rivelarsi un superbo assistente per gonfiare rapidamente le camere d’aria della bici in caso di emergenza.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che potete comprarlo andando a spendere intorno ai 30 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

