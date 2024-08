BenQ scommette sugli utilizzatori di MacBook

Pubblicità

BenQ ha presentato due monitor della serie MA pensati specificatamente per gli utenti MacBook, indicati come ideali essere abbinati (non solo dal punto di vista estetico ma anche funzionale) ai Mac.

“I monitor esterni faticano a replicare in modo esatto i colori visualizzati sui MacBook”, afferma Peter Huang, CEO di BenQ Corporation. “La serie MA esordisce con la nostra tecnologia proprietaria di regolazione del colore, garantendo colori uniformi, realistici, perfettamente corrispondenti a quelli dei MacBook Air o MacBook Pro” (basta premere il tasto di luminosità o volume, e entrambi gli schermi si adatteranno simultaneamente).

Benq sottolinea che test hanno permesso di convalidare i display in termini di l gamut colorimetrico, copertura dell’area e differenza di colore, offrendo agli utenti un’esperienza cromatica coerente.

Il produttore sottolinea che i monitor della serie MA – modelli MA320U e MA270U – supportano i controlli standard del Mac per le regolazioni di luminosità e volume (funzionalità regolabili direttamente dal Mac). I display in questione saranno disponibili nelle varianti da 27″ e 32″, vantano altezza regolabile (115mm) e regolazione dell’inclinazione. È supporta anche la funzione pivot (90°/90°).

I display integrano due porte USB-C, una porta HDMI; le porte USB-C supportano il power-delivery da 90W (permettono di ricaricare il computer); l’hub integrato è di 15W (utile per caricare es. iPhone o iPad mentre si lavora).

La gamma cromatica supportata è P3. La risoluzione è di 3840×2160 pixel; l’altoparlante stereo integrato è da 3W. I prezzi di listino sono rispettivamente di 504,15€ e 604€. L’arrivo sul mercato è previsto a ottobre.