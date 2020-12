L’app Apple TV arriva su Chromecast con Google TV

Google annuncia che l’app Apple TV arriverà sulla nuova chiavetta Chromecast con Google TV all’inizio del prossimo anno. Il colosso di Mountain View dichiara che con questa aggiunta la chiavetta diventa uno dei pochi dispositivi in grado di offrire tutti i principali servizi per la televisione in streaming.

Quando l’app Apple TV sarà rilasciata per Chromecast con Google TV gli utenti potranno accedere ad Apple TV+, previo naturalmente un abbonamento sottoscritto per il servizio TV di Cupertino. Da qui sarà dunque possibile accedere all’intero catalogo in costante ampliamento che già offre serie TV di successo come The Morning Show, Defending Jacob, Ted Lasso, il film Greyhound con Tom Hanks, lo speciale di Natale Mariah Carey’s Magica Christmas Special e molti altri film, serie TV, documentari.

Sempre dall’app Apple TV su Chromecast con Google TV gli utenti Apple potranno anche accedere e riprodurre tutti i contenuti acquistati e noleggiati tramite il negozio digitale di Cupertino. Sarà anche possibile sfruttare la Condivisione Famiglia che permette di condividere gli abbonamenti Apple TV fino a un massimo di sei membri dello stesso nucleo familiare.

La chiavetta TV di Google di ultima generazione è stata presentata all’inizio di ottobre: il nuovo processore supporta video 4K HDR fino a 60 fotogrammi al secondo. Supporta anche Dolby Vision e suono surround: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

Infine il colosso delle ricerche online annuncia che in futuro l’app Apple TV sarà resa disponibile e rilasciata per altri dispositivi che funzionano con Android TV.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.