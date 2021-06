Tutti gli iPhone 13 attesi con batterie più potenti

Secondo schemi tecnici e indizi emersi finora gli iPhone 13 saranno leggermente più spessi dei modelli attuali, e ora sembra di capire anche perché: secondo un leaker attendibile tutti i modelli della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno saranno dotati di batterie più grandi.

L’anticipazione risulta interessante perché include anche la potenza per ogni modello. Il modello top iPhone 13 Pro Max sembra avrà una batteria da 4.352 mAh, contro i 3.687 mAh di iPhone 12 Pro Max. Sia il modello iPhone 13 che iPhone 13 Pro secondo l’anticipazione avranno a disposizione un accumulatore da 3.095 mAh, rispetto ai 2.815 mAh ora in uso su iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Buone notizie anche per il terminale più piccolo ed economico iPhone 13 mini che dovrebbe impiegare una batteria da 2.406 mAh, invece dei 2.227 mAh di iPhone 12 mini, apprezzato perché è l’iPhone più piccolo, compatto e leggero finora costruito da Cupertino, ma criticato per la scarsa autonomia che non permette di arrivare a fine giornata agli utenti che usano intensamente lo smartphone.

Occorre rilevare che l’anticipazione proviene da L0vetodream, noto leaker che in passato ha previsto correttamente le novità in arrivo da Cupertino, quindi si tratta di un indizio da tenere in seria considerazione. Non solo: la previsione di batterie più potenti per tutti i modelli di iPhone 13 sembra combaciare perfettamente con indizi e schemi tecnici emersi più volte nelle scorse settimane e mesi, che indicano un leggero incremento dello spesso per tutti i modelli o quasi in arrivo quest’anno.

Secondo le ultime anticipazioni tutti i modelli iPhone 13 avranno anche sensore della fotocamera stabilizzato, mentre TSMC avrebbe già iniziato a costruire Apple A15 Bionic. Tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet, invece tutto quello che sappiamo finora di iPhone 13 è riassunto in questo articolo.