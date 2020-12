L’app ECG di Apple Watch misurerà anche frequenze cardiache elevate

L’Apple Watch sarà presto in grado di individuare la fibrillazione atriale con l’app ECG anche con una frequenza cardiaca elevata, permettendo in molti casi di effettuare misurazioni anche senza bisogno di rilassarsi in anticipo.

L’app ECG disponibile su Apple Watch Series 4 e seguenti genera un elettrocardiogramma simile a un ECG a singola derivazione, è in grado di fornire informazioni sul battito e sul ritmo cardiaco e consente la classificazione della fibrillazione atriale. Una frequenza cardiaca inferiore a 50 BMP o superiore a 120 BMP influisce sulla capacità dell’app ECG di verificare la presenza di fibrillazione atriale e in questi casi la registrazione non è considerata soddisfacente.

Una frequenza cardiaca ridotta può dipendere dall’uso di determinati farmaci o da una trasmissione inadeguata dei segnali elettrici attraverso il cuore. Anche praticare sport a livello agonistico può contribuire ad abbassare la frequenza cardiaca. Una frequenza cardiaca elevata può essere dovuta ad attività fisica, stress, nervosismo, alcol, disidratazione, infezioni, fibrillazione atriale o altre forme di aritmia.

Il sito MyHealthApple riferisce che Apple ha chiesto alla Food and Drug Administration (FDA, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) l’approvazione di modifiche all’app che consentiranno di misurare frequenza cardiache elevate, superiori a 150 BMP. Le novità in questione dovrebbero essere disponibili nell’imminente watchOS 7.2 ma in alcune nazioni bisognerà aspettare approvazioni simili di enti locali che svolgono funzioni simili all’FDA approvando funzionalità del genere su questo tipo di prodotti.

If you have installed iOS 14.3 RC and watchOS 7.2 (and depending on your location) then you will see a message about new ECG capabilities (AFib at higher heart rates) in the ECG app after updating it in the Health app. pic.twitter.com/nlAk7IjACz

— Steve Moser (@SteveMoser) December 9, 2020