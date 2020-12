Xiaomi Mi Scooter Pro 2 su eBay al prezzo più basso: 419€

Se per molti il bonus monopattino è risultato solo un miraggio, o una delusione, non tutto è perduto: su eBay lo Xiaomi Mi Scooter Pro 2 E si acquista con a solo 419 euro, il più basso che abbiamo mai visto, grazie ad un prezzo già basso di partenza “rafforzato” da un codice sconto per 50 euro.

Mi Electric Scooter Pro 2 è tra i monopattini più ambiti di questi mesi, per via delle sue importanti caratteristiche tecniche. Può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e coprire distanze fino a 45 km con una singola carica. Questo grazie al suo motore brushless da 300W che fornisce potenza necessaria per superare pendenze del 20%. Sul manubrio integra un LCD che permette ai rider di monitorare la velocità in tempo reale, le modalità di guida, il livello della batteria e molto altro ancora. Dal punto di vista degli pneumatici propone una camera d’aria da ben 8,5 pollici, così da permettere un percorso agevole anche sulle strade più accidentate Non manca uno sguardo alla sicurezza con un doppio sistema di frenata, così come la presenza di catarifrangente anteriore, posteriore e laterale e un fanale frontale da 2W per migliorare la visibilità.

E’ realizzato con materiali particolarmente leggeri, che lo rendono davvero comodo da trasportare, magari nel bagagliaio di una vettura, ma anche a meno, dato che pesa poco più di 14 chilogrammi.

La cosa più importante, al momento, è che grazie al codice sconto PITMIXMAS2020 che vale per una lunga serie di prodotti Xiaomi, o pagate 416 euro invece che 469 euro, il prezzo più basso che abbiamo visto in giro

