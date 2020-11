L’aspiratore Panasonic recupera gli AirPods caduti tra i binari

In Giappone Panasonic ha ideato uno speciale aspiratore che facilita il recupero degli AirPods e in generale degli auricolari wireless caduti tra i binari. AirPods e altri auricolari wireless sono sempre più diffusi e nelle metropolitane e ferrovie di tutto il mondo c’è chi si ingegna per aiutare i passeggeri in transito a recuperare quelli che cadono tra i binari.

C’è chi prova a recuperare gli accessori con un bastoncino con del nastro adesivo attaccato all’estremità; a San Francisco e New York aiutano i malcapitati con delle pinze per recuperare cuffie smarrite e altri oggetti ma non sempre questo sistema è efficace. Dal Giappone arriva una idea migliore. Il Japan Times riferisce che solo tra luglio e settembre sono state 950 le segnalazioni di auricolari senza fili caduti in 78 diverse stazioni. Per aiutare i passeggeri in transito nel recupero, Panasonic ha dato una mano con un aspiratore per AirPods.

L’aspiratore in questione è montato su un lungo palo con all’estremità delle dita flessibili che mantengono l’auricolare in posizione, senza risucchiarlo: permettendo di recuperare l’oggetto e restituirlo al proprietario, senza mettere in pericolo gli addetti che lavorano nelle stazioni. Questa “strumentazione” è attualmente in fase di prova presso la stazione di Ikebukuro, una fase di test che prevede una distribuzione più ampia se le prove nei prossimi giorni avranno esito positivo.

La perdita degli AirPods è un problema non solo per i possessori, ma anche tutti gli utilizzatori della metro: a New York da tempo questi episodi sono stati la causa di ritardi dei mezzi e di manutenzioni straordinarie sui binari della metropolitana.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sugli auricolari senza fili di Apple. Macitynet ha recensito gli AirPods Pro in questo articolo., mentre la recensione di AirPods di seconda generazione è qui. Invece per capire se i nostri AirPods Pro rientrano nella campagna di sostituzione gratuita di Apple rimandiamo a questo articolo. Per il 2021 sono attesi gli AirPods di terza generazione di cui abbiamo parlato in questo articolo.