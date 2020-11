Su Mercedes-Benz Classe S si controlla la Smart Home

Da inizio anno Bosch Smart Home offre una interfaccia aperta a partner selezionati: dopo HomeKit di Apple, anche Mercedes-Benz si è unita come partner. L’integrazione di Bosch Smart Home System nel nuovo sistema di infotainment MBUX della casa automobilistica promette di offrie agli utenti maggiori opzioni per gestire le “case intelligenti” dalla propria auto.

Siamo spesso di corsa e dunque facciamo le cose di fretta. Ciò capita di frequente quando usciamo di casa la mattina per andare al lavoro o prima di partire per un viaggio. Solitamente, pochi istanti dopo la partenza, i pensieri tornano alla nostra casa: «Avrò spento la luce nel corridoio? Avrò abbassato il riscaldamento in bagno, o chiuso le finestre e le porte?»-

In futuro, i conducenti della nuova Mercedes Classe S riceveranno risposte a queste domande tramite MBUX, che è in grado di informare il guidatore e controllare lo stato di vari dispositivi anche durante la guida. A partire dal prossimo dicembre – riferisce l’azienda tedesca – ciò sarà possibile inizialmente per i seguenti prodotti Bosch Smart Home: Smart Plug, Termostato ambiente, Termostato per radiatore, Controllo tapparelle, Contatto porta / finestra, Controllo luce e Rilevatore di movimento.

L’attenzione e concentrazione del guidatore rimangono sempre completamente rivolte alla strada e al traffico, poiché la richiesta di stato dei dispositivi ed i comandi di controllo funzionano in modo semplice e senza contatto tramite l’assistente vocale MBUX. Tutto ciò che l’autista deve fare è chiedere «Hey Mercedes, va tutto bene a casa?» Il sistema risponde automaticamente inviando un aggiornamento di stato direttamente all’auto «Le tapparelle in camera da letto sono ancora alzate e la luce in bagno è ancora accesa». L’autista può quindi inviare comandi specifici alla smart home «Hey Mercedes, per favore abbassa totalmente le tapparelle in camera da letto» o «Hey Mercedes, spegni la luce in bagno».

Questa integrazione car-to-home è ottenuta grazie all’interfaccia partner aperta offerta da Bosch Smart Home. L’interfaccia consente a partner come Mercedes-Benz di integrare i dispositivi Bosch Smart Home nelle proprie soluzioni tramite API Cloud. La funzione Smart Home sarà inizialmente disponibile esclusivamente nella nuova Mercedes-Benz Classe S a partire da dicembre 2020. È prevista una estensione graduale ad altri modelli del produttore.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bosch sono disponibili da questa pagina, invece per quelli che parlano di Mercedes-Benz si parte da qui. Sempre su macitynet trovate tutti gli articoli che parlano di casa smart, domotica e automazione nella sezione CasaVerdeSmart, invece per la mobilità elettrica e smart è possibile consultare la nostra sezione ViaggiareSmart.