Da Juice si preordinano iPhone 12 mini e Pro Max, negozi aperti su appuntamento

Nei negozi Juice e anche nello store Juice online è possibile preordinare iPhone 12 mini e 12 Pro Max. La catena di punti vendita Apple Premium Reseller permette di preordinare i nuovi smartphone di Apple pagando in un’unica soluzione oppure in 10 rate a tasso zero e senza costi extra.

Grazie a questa soluzione iPhone 12 e iPhone 12 mini si possono acquistare pagando 10 piccole rate a partire da 93,90 euro al mese. Ricordiamo che tutti i negozi della catena Juice rimangono aperti sia per acquisti che per assistenza: per evitare attese e code è consigliabile prenotare prima un appuntamento via telefono oppure direttamente da questa pagina del sito web Juice.

Naturalmente da Juice sono disponibili anche iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max. Anche per i modelli top è possibile pagare in un’unica soluzione oppure scegliere un pagamento dilazionato il 10 rate più piccole a partire da 118,90 euro al mese senza costi né interessi. Per chi si reca nei punti vendita Juice è possibile anche acquistare con finanziamento a Tasso Zero in 20 mesi, riducendo così l’importo della rata mensile, sempre senza interessi e senza costi extra.

Per quanto riguarda le aperture ricordiamo che i negozi Juice sono aperti dal lunedì al sabato con gli orari consueti: indirizzi, numero di telefono e orari sono disponibili qui. Fanno eccezione i negozi all’interno di centri commerciali, che sono chiusi il sabato e la domenica ai sensi del Dpcm del 3 novembre 2020. I negozi Juice chiusi il sabato e la domenica sono: Torino – Centro Commerciale Lingotto, Lecco – Centro Commerciale Meridiana, Verona – Centro Commerciale Adigeo e Genova – Centro Commerciale Giglio Bagnara).

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.