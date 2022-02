Lavatrice portatile da viaggio in offerta a 15,86 euro

Se desiderate potervi lavare i panni anche in campeggio o in tenda, ecco l’occasione: la mini-lavatrice portatile di AMC è in offerta a 15,86 euro.

Questa soluzione come dicevamo è particolarmente utile in viaggio perché permette di beneficiare dei vantaggi della lavatrice anche in totale assenza di corrente. Consuma infatti solo 5 Watt e presenta una presa USB-A che può essere collegata a qualsiasi periferica, che sia un computer portatile o una più pratica powerbank.

Le dimensioni sono il suo secondo punto di forza: occupa infatti all’incirca lo spazio di un moderno cellulare (siamo intorno agli 11 x 6 x 2 centimetri), risultando quindi estremamente tascabile e portatile, motivo per cui la consigliavamo principalmente per il suo utilizzo in montagna.

In realtà fa comodo ovunque, anche in casa, quando ad esempio si hanno pochi panni da lavare. Il suo funzionamento è semplicissimo: basta riempire una bacinella con l’acqua, inserire al suo interno il detersivo, e solo a quel punto si infila la mini-lavatrice tra i panni. Accendendola, inizierà a vibrare; le vibrazioni meccaniche emesse ad alta frequenza – spiega l’azienda – promettono una pulizia completa e profonda, riuscendo ad eliminare anche le macchie più ostinate.

Bastano 15 minuti per cominciare a notare i primi risultati: il ciclo completo dura 30 minuti e al termine si spegne automaticamente, preservando così l’energia della batteria al quale è collegata.

E’ costruita in ABS e visto che va immersa in acqua è ovviamente certificata IP66. Per colore e forma, i nostri lettori l’avranno probabilmente già notata, è quasi sovrapponibile visivamente al Magic Mouse di Apple, quindi occhio quando siete al computer: se il mouse non funziona, probabilmente avete collegato la periferica sbagliata.

Scherzi a parte, se intendete acquistarla sappiate che al momento è in sconto del 22%: anziché 20,33 euro si compra per 15,86 euro.

