Le consegne fanno la differenza per gli acquirenti della GenZ

Per gli acquirenti più giovani (GenZ e giovani millennial), l’esperienza di consegna è la chiave del successo dell’e-commerce. È quanto emerge da una ricerca condotta da nShift, azienda specializzata nella gestione del “delivery ed experience management” (DMXM).

L’indagine, condotta in collaborazione con Retail Week, ha rilevato che i 25-34enni sono la fascia d’età più propensa ad abbandonare i carrelli della spesa online a causa della mancanza di opzioni di consegna convenienti. È emerso inoltre che le opzioni e la comodità sono fondamentali. Quasi tre quarti (71%) dei giovani tra i 25 e i 34 anni affermano che la scelta della data e dell’ora di consegna è importante, rispetto a solo il 53% degli over 55. Per quanto riguarda le opzioni di consegna, i 25-34enni sono i più propensi di qualsiasi gruppo di età a preferire il “click and collect”.

Una guida dedicata (scaricabile da qui in PDF dopo avere indicato i propri dati) evidenzia come l’esperienza di consegna possa fungere da piattaforma per la crescita del business, l’acquisizione di clienti e la generazione di profitti.

“I consumatori più giovani non sono solo un segmento cruciale dell’attuale mercato dell’e-commerce, ma rappresentano i clienti del domani. È fondamentale che i rivenditori comprendano le loro esigenze e creino un’esperienza che sia in grado di soddisfare i bisogni di oggi che funzioni anche in futuro”, spiega Sean Sherwin-Smith, Product Director Post-Purchase di nShift. “Le consegne creano opportunità di crescita del business. Una spedizione corretta aumenta le conversioni alla cassa e fidelizza i clienti. Può anche ridurre i costi e proteggere i margini, ad esempio snellendo il processo di reso e incoraggiando gli scambi che proteggono i ricavi. Il raggiungimento di questa formula vincente dipende da una stretta ed efficace collaborazione tra i team di ecommerce e logistica dei retailer”.