Le cuffie Beats sono in sconto Black Friday su Amazon

Se avevate adocchiato le cuffie Beats da regalare (o regalarvi) a Natale, è arrivato il momento di aggiungerle al carrello e protare a termine l’acquisto.

Grazie al Black Friday tre dei modelli di cuffie Beats sono in promozione su Amazon per poche ore, salvo esaurimento scorte, con risparmi che vanno da 20 a oltre 100 euro al pezzo.

Il risparmio maggiore in termini di spesa, cioè 110,95 euro (-32%) per una spesa quindi di 239 euro spedizione compresa, lo trovate sulle Beats Studio3 Wireless, dotate di chip di Apple W1 wireless e tecnologia per la cancellazione del rumore adattiva pura che garantisce un’esperienza d’ascolto superiore bloccando i rumori esterni e ottimizzando il suono in tempo reale.

Apple afferma che Pure ANC permette di conservare nitidezza e gamma «Per un’esperienza d’ascolto straordinaria». I padiglioni delle cuffie sono morbidi, aumentano il comfort e l’isolamento acustico, offrono struttura ergonomica flessibile «Che trattiene la musica e lascia fuori i rumori».

Il chip W1 permette il pairing automatico con iPhone, iPad, Mac ed Apple Watch, consente di ottenere fino 22 ore di autonomia con ovvi vantaggi dal punto di vista della riproduzione wireless. Disattivando Pure ANC, in modalità di risparmio energetico secondo il produttore è possibile ottenere fino a 40 ore di musica senza ridurre la qualità audio.

Se il livello della batteria è basso, la tecnologia Fast Fuel permette di trasformare 10 minuti di ricarica in 3 ore di ascolto. La connettività Bluetooth di Classe 1 offre un raggio d’azione più ampio con meno perdite di connessione.

A scendere, risparmiate 93,90 euro (-40%) sulle Beats Solo3 Wireless, che quindi pagate 139 euro spedizione inclusa. Sono classiche cuffie da casa (o da passeggio per i più “alla moda”) sovraurali, capaci di offrire ben 40 ore di autonomia con una sola carica. Sono progettate per un abbinamento perfetto con l’iPhone e per l’utilizzo quotidiano, per musica e chiamate, grazie a due microfoni beamforming per una conversazione di qualità.

Con la funzione Fast Fuel bastano 5 minuti di ricarica per ottenere fino a 3 ore di autonomia. Utilizzano lo stesso chip W1 degli AirPods e vengono abbinate in maniera trasparente con gli iPhone (anche se funzionano perfettamente anche con dispositivi Android). Anche la batteria viene misurata con un apposito widget se si ha un iPhone.

Per finire c’è un piccolo sconto di 20 euro (-7%) sulle ultime arrivate Beats Pro, quindi vendute in promozione a 279,92 euro spedizione compresa. Anche queste sono dotate di tecnologia Pure ANC, mentre i padiglioni delle cuffie sono stati ridisegnati per migliorare l’aderenza alle orecchie ed offrire un isolamento acustico passivo superiore e anche una migliore indossabilità per periodi d’ascolto prolungati.

Quando l’utente pieghe le cuffie per riporle si spengono, mentre si riaccendono quando vengono aperte. Le modalità di ascolto sono due: cancellazione del rumore adattiva pura (Pure ANC) per eliminare i rumori esterni con calibrazione in tempo reale per preservare nitidezza e gamma sonora e Modalità Trasparenza (Transparency), dove i rumori esterni vengono lasciati filtrare in maniera naturale: in questo modo l’utente non rimane isolato dal mondo esterno pur continuando a godere di una riproduzione audio di qualità superiore.

Montano il chip audio Apple H1 che introduce le funzioni finora disponibili esclusivamente su AirPods 2 e PowerBeats Pro, tra cui il comando vocale Hey Siri per azionare l’assistente vocale senza usare le mani. Oltre a semplificare e migliorare il collegamento wireless con tutti i dispositivi di Apple, il chip riduce sensibilmente anche i consumi di energia.

Con le fue opzioni sopracitate funzionano fino a 22 ore con una sola carica, mentre se entrambe sono disattivate l’autonomia arriva fino a 40 ore di riproduzione audio. Grazie alla ricarica rapida tramite porta Lightning è infine possibile ottenere fino a 3 ore di ascolto in solamente 10 minuti di ricarica.