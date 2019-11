Amazon vuole mettere Alexa in ogni dispositivo

Cade l’ultimo ostacolo per portare Alexa in ogni dispositivo o quasi. I servizi dell’assistente vocale di Amazon sono da tempo implementati negli apprezzati speaker smart del colosso dell’e-commerce, ma ultimamente hanno fatto breccia anche su dispositivi diversi, si pensi per esempio ad Echo Flex (in questi giorni scontato del 40% a solo 17,99 euro), di fatto una presa della corrente smart con le funzioni base per ascoltare i comandi dell’utente e rispondere con un piccolo speaker integrato.

Finora i requisiti hardware minimi per poter offrire i servizi Alexa Voice Services hanno impedito di poter implementare l’assistente vocale nei dispositivi più compatti e più parchi nei consumi di energia. A livello hardware la configurazione minima prevedeva un processore ARM Cortex serie A e 100MB di memoria RAM.

Ora però Amazon ha ridotto sensibilmente le specifiche minime portandole a un processore ARM Cortex serie M e solamente 1MB di RAM. Questo significa che se non vedremo Alexa in ogni dispositivo poco ci manca, perché i costruttori potranno implementare l’assistente vocale in categorie finora escluse, come per esempio lampadine, interruttori, giocattoli, termometri e altro ancora.

Si tratta di una interessante evoluzione in arrivo: considerando la rapidità di esecuzione di Amazon, ma anche dei costruttori che implementano Alexa, è lecito prevedere che non occorrerà attendere molto prima di vedere Alexa in ogni dispositivo, anche quelli a basso consumo di energia.

Il passaggio è evidenziato anche da Dirk Didascalou, vice presidente Amazon AWS IoT che, intervistato da TechCrunch, descrive come gran parte delle operazioni di calcolo necessarie per eseguire Alexa sia ora trasferita dal dispositivo al cloud Amazon «Ora scarichiamo la maggior parte di tutto questo sul cloud. L’unica cosa che il dispositivo deve ancora fare è il rilevamento della parola di attivazione».

Nei giorni del Black Friday e Cyber Monday Amazon propone una impressionante serie di sconti sostanziosi sui propri dispositivi Alexa. In questo articolo di macitynet una guida su come orientarsi e scegliere il migliore in base agli sconti disponibili e alle proprie esigenze, anche per compiere i primi passi per la casa smart.