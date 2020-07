iPhone 12 attesi con entrambe le tecnologie 5G, gli iPhone 13 no

Prosegue il dibattito su quale sarà la tecnologia 5G supportata dai terminali Apple in arrivo questo autunno (qui tutto quello che sappiamo): secondo una nuova anticipazione gli iPhone 12 supporteranno entrambe le tecnologie 5G, ma Apple potrebbe cambiare strategia e supporto con gli iPhone 13 del 2021.

Ricordiamo che sotto lo standard 5G rientrano due tecnologie diverse impiegate dagli operatori di telefonia mobile per le proprie strutture di rete. La soluzione mmWave è quella più veloce in assoluto ed è indicata per le città e le aree urbane più densamente popolate perché portata e segnale funzionano a distanza più contenute. Viceversa la tecnologia sub-6GHz risulta meno performante di quella mmWave (ma sempre più veloce dell’attuale LTE), ma più indicata per le aree rurali perché copre una distanza maggiore.

Ricordiamo che già diversi mesi fa l’affidabile analista Ming Chi Kuo aveva indicato il supporto negli iPhone 12 di entrambe le tecnologie 5G ma solo in alcuni mercati, mentre in alcune nazioni Apple avrebbe disabilitato il più veloce mmWave per ridurre i costi. La scelta di Cupertino sarebbe stata basata sulla diffusione e disponibilità delle rispettive tecnologie nei vari paesi.

Invece secondo la nuova anticipazione tutti i modelli iPhone 12 di quest’anno supporteranno entrambe le tecnologie 5G, viceversa DigiTimes sostiene anche che il prossimo anno Apple implementerà solo una tecnologia o l’altra negli iPhone 13 del 2021 in base al mercato di destinazione.

Vale la pena rilevare che tutti gli iPhone 12 avranno lo stesso chip modem Qualcomm che supporta tutte le bande 5G. Ma mentre per Ming Chi Kuo Apple disabiliterà una o l’altra tecnologia 5G in base al mercato, DigiTimes sembra suggerire che negli iPhone 13 del 2021 potrebbero esserci anche differenze lato hardware nelle antenne in base alla tecnologia supportata.

