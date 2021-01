Le icone di Apple Arcade prendono vita nelle vetrine degli Apple Store

I personaggi dei giochi di Apple Arcade prendono vita nelle vetrine di Apple Store, diventando i protagonisti di più grandi display posti in alcuni store Apple di tutto il mondo. Le nuove demo interattive hanno debuttato la scorsa settimana e sono alimentate da un’esperienza basata su codici QR.

Una griglia di icone di app in acrilico riempie al momento lo sfondo del nuovo Apple Arcade Avenue. Ogni icona è guidata da un iPad che riproduce un’animazione accattivante. I titoli attualmente in primo piano includono Skate City, Crossy Road Castle, WHAT THE GOLF? e altro ancora. Gli iPhone e iPad demo sono caricati con tutti i giochi in primo piano e Apple ha anche creato un’esperienza da portare con sé. E’ sufficiente premere una delle icone per essere invitati a continuare in App Store con un codice QR, che porta proprio ad Apple Arcade.

Ricordiamo che l’ultima collezione di accessori di gioco di terze parti di Apple include controller come il DUALSHOCK4 di Sony, Razer Kishi, SteelSeries Nimbus+ e il controller di gioco cablato Rotor Riot. Sono anche evidenziate le cuffie Beats Solo Pro come compatibili con la piattaforma.