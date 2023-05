Le macchine a incisione laser LONGER sono in sconto fino al 54%

Se avete intenzione di acquistare una macchina ad incisione laser per personalizzare oggetti in legno, pelle, metallo e altri materiali, approfittate delle offerte attualmente attive sui modelli di LONGER dove si arriva a risparmiare fino al 54% in base al modello scelto.

La Serie RAY5 è probabilmente la migliore tra le macchine ad incisione laser che si posizionano nella fascia economica del mercato.

LONGER RAY5 20 Watt

Il modello più performante è la versione da 20 Watt, potenza che si riferisce a quella in uscita del laser (il consumo della macchina invece è di 120 Watt). Offre pertanto un taglio più profondo delle altre della stessa gamma, e l’incisione risulta più fluida e veloce. Per intenderci, può tagliare tavole in legno da 15 millimetri o in acrilico da 8 millimetri in una sola passata, e riesce persino a tagliare fogli in acciaio da 0,05 millimetri.

https://www.youtube.com/watch?v=P9I4cClbpto

Utilizza la più recente tecnologia laser, con un **punto di incisione di appena 0,08 * 0,1 mm²** che gli consente di incidere attraverso linee davvero sottili, ma anche di realizzare disegni più dettagliati. A tal proposito l’azienda specifica che il raggio laser è in grado di ossidare istantaneamente le superfici metalliche, consentendo di ottenere colori più ricchi.

Le informazioni di incisione e taglio le può ricevere sia collegando la macchina ad un computer tramite USB, sia attraverso il collegamento WiFi; oppure direttamente da una scheda microSD inserita nell’apposito lettore.

Questo modello è dotato di finecorsa sugli assi X e Y in modo da poter individuare con precisione la posizione del modulo laser e, allo stesso tempo, se quest’ultimo va fuori asse, la macchina attiverà un allarme e ne limiterà i movimenti.

Nel momento in cui scriviamo invece di pagarla 999,99 $ la si trova in offerta a 759,99 $. Il produttore ci dice che non ci sono tasse e la spedizione è inclusa nel prezzo.

LONGER RAY5 10 Watt

Questo modello usa invece un laser da 10 Watt ma, in più passate, riesce a tagliare anche tavole di legno da 20 millimetri oppure in acrilico da 30 millimetri.

https://www.youtube.com/watch?v=Uzdsfkq3dKY&t=296s

Usa un punto laser da 0,06 x 0,06 millimetri, che sarebbe due volte più sottile di molti altri laser, perciò nel confronto offre incisioni molto più precise e con meno segni di bruciatura. E poi usa uno schermo touch da 3,5 pollici che permette di controllarla anche senza computer.

Questo modello invece di 599,99 $ al momento lo si trova in offerta a 419,99 $. Anche qui spese di spedizione e tasse assenti.

Longer Laser B1

Questo modello è in pre-ordine e differisce dalle altre principalmente per l’area di incisione, che è molto più grande: parliamo di 450 x 440 millimetri, ideale – dice l’azienda – per i panelli in A3.

Questo modello usa un laser da 33 Watt che gli consente di tagliare tavole in legno di tiglio da 25 mm e in acrilico da 50 mm con passaggi multipli.

Costa 1.399,99 $ ma con l’offerta lancio in corso si può preordinare per 999,99 $.

La promozione

Gli sconti sono tutt’ora in corso e comprendono anche altri modelli: potete dare un’occhiata all’intera offerta promozionale cliccando qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.