Pixel Fold è una festa per gli occhi nel mega spot NBA

A Google le anticipazioni sulle sue novità in arrivo piacciono sempre di più: dopo aver confermato l’imminente arrivo di Pixel Fold, e poche ore prima della presentazione ufficiale attesa il 10 maggio, Big G anticipa sé stessa rilasciando un mega spot ricco di star del basket NBA.

Si tratta di un corposo video pubblicitario di oltre due minuti di durata in cui è possibile osservare il primo pieghevole Google Pixel Fold da ogni angolazione, incluse alcune funzioni peculiari del pieghevole con doppio display.

In particolare spicca all’inizio del filmato una videochiamata con Google Meet, avviata sullo schermo esterno più piccolo di Pixel Fold. Durante la comunicazione basta aprire il dispositivo e la videochiamata Google Meet passa in automatico sul grande schermo interno.

Il terminale è mostrato aperto e chiuso e da ogni angolazione, nella maggior parte dei casi in funzione. In una scena Pixel Fold è appoggiato su un tavolo: il dispositivo è aperto a 90 gradi come un computer portatile. In questa modalità i controlli di Google Meet sono visualizzati sul display in basso, mentre l’altro display è riservato alla videochiamata.

Sempre in Google Meet a schermo aperto è possibile vedere due persone in contemporanea. In un’altra scena ancora Pixel Fold viene utilizzato aperto per scattare un selfie con la fotocamera posteriore: in questo caso lo schermo frontale mostra mirino e inquadratura dello scatto.

Il primo spot pubblicitario di Google Pixel Fold in collaborazione con NBA mostra la versatilità di questi dispositivi. Anche Apple introdurrà dispositivi pieghevoli, ma sembra che in prima fila ci siano iPad e Mac pieghevoli e solo in un secondo tempo iPhone pieghevole.

Tra Pixel Fold e Tablet, Android 14, Intelligenza artificiale AI e Cloud: tutte le novità in arrivo a Google I/O in questo approfondimento di macitynet.