Mac Pro 2019, come ti risolvo il kernel panic spostando una scheda PCIe

OWC segnala in che modo è stato risolto un problema di kernel panic che alcuni utenti di Mac Pro 2019 lamentavano dopo avere installato l’OWC Accelsior 4M2, una scheda PCIe che consente di sfruttare unità NVMe SSD e che è possibile installare negli slot di vecchi e nuovi Mac Pro con slot PCIe.

Una piccola percentuale di utenti ha segnalato al produttore il verificarsi di kernel panic: il Mac che in altre parole si riavvia in modo inatteso mostrando un messaggio multilingua sullo schermo per indicare che il sistema è riavviato o spento a causa di un problema (qui trovate spiegato che cos’è e da cosa sono tipicamente causati).

Dai log di macOS sembrava che il kernel panic fosse causato da un errore sul bus PCIe che si occupa di interconnettere la CPU con le schede o i componenti che forniscono soluzioni aggiuntive. Il kernel panic si verificava in particolare nei computer degli utenti con 2 o più schede OWC Accelsior 4M2 installate.

Il produttore ha lavorato per indagare la causa dell’inconveniente mettendo in contatto il team di sviluppo software in California con l’hardware design team di Taipei e si è scoperto che il problema si verifica in determinate condizioni: quando il Mac Pro 2019 attiva il risparmio energetico e va in stato di stop, quando l’OWC Accelsior 4M2 è installata negli slot PCIe 4 o 5 e solo se questi slot sono configurati in una particolare modalità per gestire “l’allocazione B” delle schede.

Di default, Mac Pro utilizza la configurazione automatica della larghezza di banda per gestire automaticamente l’allocazione delle schede ai due gruppi. È possibile assegnare manualmente la larghezza di banda alle schede, disattivando la configurazione automatica usando l’app “Utility Slot di Espanione”; da questa è ad esempio possibile assegnare a un’unica scheda il 100% della larghezza di banda del gruppo A. Ogni volta che vengono apportate modifiche all’allocazione dei gruppi, Utility Slot di espansione richiede di salvare le modifiche e riavviare il Mac per poterle applicare.

La soluzione per risolvere in poche parole il kernel panic della OWC Accelsior 4M2 consiste nel cambiare semplicemente slot: anziché usare gli slot 4 o 5, si possono usare l’1, il 2, il 3, il 6 o il 7 (l’8 è riservato alla scheda Thunderbolt di Apple). Sul blog di OWC sono presenti le indicazioni su come impostare l’utility Slot di Espanione per l’uso della scheda OWC Accelsior 4M2.

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche sul nuovo Mac Pro 2019 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Trovate tutte le notizie sui nuovi Mac Pro in questa sezione del nostro sito. Invece per tutti gli articoli che parlano di Mac si parte da questa pagina.