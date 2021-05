Le nuove specifiche USB-C offriranno fino a 240W di potenza

L’USB Implementers Forum ha annunciato la versione 2.1 delle specifiche USB-C e nel protocollo in questione vi sono specifici riferimenti a cavi USB C Extended Power Range (EPR) e alimentatori in grado di supportare sino a 240W di potenza.

Le nuove specifiche riguardano vari aspetti del protocollo, inclusi requisiti hardware, restrizioni e l’interoperabilità con altre tecnologie.

CNET riferisce che lo standard 2.1 supporta i 240W mediante l’opzione denominata Extended Power Range (EPR); l’attuale standard 2.0 delle specifiche USB-C supporta fino ad un massimo di 100W. La potenza erogabile tramite connettore e cavo è dunque pari a più del doppio rispetto allo standard attuale.

L’EPR è una sottospecifica delle specifiche USB-C Power Delivery (USB PD) e per sfruttarla in modo completo e sicuro sarà necessario usare cavi e alimentatori ad hoc, contrassegnati con il marchio EPR; affinché i cavi siano conformi alle nuove specifiche devono supportare supporto 5A / 50V; questa tipologia di cavi, come già detto, potrà essere facilmente identificata tramite individuando il marchio EPR.

La maggiore potenza permetterà di offrire il supporto a monitor 4K di grandi dimensioni, laptop per il gaming (con schede video molto potenti), particolari stampanti e altri dispositivi particolarmente assetati di energia. Il vantaggio è che non sarà necessario sfruttare connettori di alimentazione proprietari o diversi tra dispositivo e dispositivo: basterà sempre l’unico e versatile connettore USB C con relativi cavi e alimentatori di nuova generazione.

I primi connettori e i cavi conformi alle specifiche di ultima generazione dovrebbero arrivare sul mercato tra fine anno e inizio 2022. Apple non dovrebbe tardare ad adeguarsi al nuovo standard. L’iPad Pro sfrutta l’USB-C dal 2018 e i Mac con M1 integrano porte Thunderbolt / USB 4 per DisplayPort

Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps), USB 4 (fino a 40 Gbps), USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) e l’uso di periferiche Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA tramite adattatori.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con le spiegazioni sulle differenze tra USB 3.1 GEN 1 contro USB 3.2 GEN 2.2, Type-C e USB 3.0.