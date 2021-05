MP3 Converter, l’app per lavorare con l’audio su iPhone e iPad

Se avete bisogno di estrapolare la traccia audio da un video oppure dovete convertirla in un formato diverso da quello di origine, per fare tutto questo da iPhone e iPad vi basta investire 3,49 euro comprando MP3 Converter, un’applicazione che vi permette di portare a termine compiti come questi in maniera facile e veloce.

L’interfaccia è minimalissima: sfondo nero, testi bianchi e pulsanti gialli. Ma in questo genere di servizi è il risultato quello che conta e l’app promette tutto quel che ci si aspetta che faccia. Come dicevamo può estrarre la traccia audio da qualsiasi filmato e la converte nel formato desiderato. Si può scegliere tra aac e m4a (i formati preferiti di iTunes), 3gp, m4b, m4v, m4r (il formato usato da Apple per le suonerie), ac3, flac, opus, ogg, amr, mp2, mpg, mpeg, oga, ogv, spx, wv, wav, wma e chiaramente il più tradizionale e diffuso mp3.

Oltre all’esensione si può selezionare il bitrate, che inciderà sia sul peso del file che sulla qualità audio. Si può anche scegliere se esportare con canale stereo o mono e si può perfino impostare la frequenza di campionamento. L’altra caratteristica che la rende davvero interessante è la possibilità di fare tutto questo in serie: quindi chi ha più di un video o un file audio da convertire può programmare il tutto in modo che, schiacciando il tasto “Converti”, il dispositivo possa poi fare tutto da solo e in sequenza, un file dopo l’altro.

L’audio estrapolato e convertito può poi essere esportato su qualsiasi applicazione, in modo da poterlo continuare a lavorare su un’altra app di editing audio se ci sono da fare ritagli o bisogna aggiungere qualche effetto, come la dissolvenza in entrata o in uscita, oppure direttamente sulle app di messaggistica, sui social network, via email o tramite AirDrop ad un altro dispositivo.

Questa app si chiama MP3 Converter ed è in vendita su App Store al prezzo di 3,49 euro in versione universale per iPhone e iPad.